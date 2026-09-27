В Беларуси с 2027 года заработает современная цифровая платформа для путешественников «Умный город». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства связи и информатизации.

Государственная программа «Туризм» ставит амбициозные задачи по созданию современной цифровой среды для путешественников. Один из ключевых инструментов их реализации — платформа «Умный город», полномасштабный запуск которой запланирован на начало 2027 года.

«Одним из ее преимуществ является единое цифровое окно — туристические объекты, интерактивная карта, события и сервисы появятся в одном пространстве. Пользователям также будут доступны умные маршруты — индивидуальные и групповые путешествия с фото, аудиогидами и другой полезной информацией. Туристы получат возможность познакомиться с объектами еще до поездки посредством виртуальных туров и 3D-выставок», — рассказали в пресс-службе.

В перспективе платформа должна охватить весь жизненный цикл туристического продукта — от интереса к месту до самого путешествия — и стать национальным туристическим агрегатором.

«Так «цифра» становится не отдельным сервисом, а средой, которая объединяет путешественника, бизнес и государство», — подчеркнули в пресс-службе.