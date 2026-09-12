На праздник в Чеботовичах собрались стар и млад. Поздравить деревню с праздником приехали почетные гости, уроженцы населенного пункта.

По традиции наградили тех, кто вносит вклад в развитие и благоустройство населенного пункта. Гостей и жителей деревни порадовали своими выступлениями индивидуальные исполнители и творческие коллективы. Праздничную атмосферу дополняли выставки декоративно-прикладного творчества местных жителей, беспроигрышная лотерея.

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива участников