Поем вместе. Душевный вечерок объединил будакошелевцев разных поколений



Популярные мелодии звучали сегодня в рамках праздничной недели «Встречаем 17 сентября!» на танцплощадке за центральным районным Домом культуры. Строки из известных песен, кинофильмов и сериалов, мелодий белорусских авторов отгадывали и подпевали вместе и старшее поколение, и молодежь. Приятно, что молодежь не отставала от старших товарищей, демонстрируя хорошие знания не только современного музыкального творчества.

В суперфинале команды угадывали мелодии всего из нескольких нот. По итогам музыкального квиза победила, конечно, дружба.

Продолжился вечер душевными музыкальными номерами и танцами.

Наталья Логунова

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