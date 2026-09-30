В рамках Дня депутата Галина Петровна встретилась с жителями Октябрьского сельсовета. В ходе мероприятия обсудили перспективы развития населенного пункта, вопросы жизнеобеспечения и благоустройства, а также привлечения молодых специалистов в сельскую местность.

Для закрепления молодежи на селе важен целый комплекс условий, подчеркнула Галина Трибунах. Это и достойная работа со стабильным заработком, и благоустроенное жилье, и доступность детских садов, школ и медицинского обслуживания, а также возможность для досуга. «Когда у молодого человека есть работа, дом и уверенность в завтрашнем дне, он охотнее остается, создает семью и растит детей. А значит, у села есть будущее. Радует, что на Будакошелевщине этому уделяется особое внимание. Населенные пункты благоустраиваются, для работников востребованных специальностей строится арендное жилье», – отметила депутат.

В преддверии Дня пожилых людей Галина Трибунах поблагодарила ветерана педагогического труда Нину Михайловну Белич за многолетний труд и преданность родному краю, пожелала всего самого наилучшего и вручила ей памятные подарки.

В ходе личного приема граждан одна из сельчанок обратила внимание депутата на состояние дорог в аг. Дуравичи. В частности, речь шла о необходимости ремонта подъездных путей к населенному пункту. Также прозвучала просьба о содействии в обустройстве пешеходного перехода и установке лежачих полицейских возле местной школы.

Жительницу многоквартирного дома №3 по ул. Новая в аг. Октябрь волнует течь крыши. Женщина пояснила, что после ее обращения в районные службы ремонт сделали, но проблема вернулась вновь. Из-за протеканий нельзя сделать косметический ремонт в квартире и безопасно пользоваться электричеством.

Еще один вопрос касался правил рыболовства. Мужчина попросил разъяснить, чем обусловлены ограничения ловли на отдельных участках водоемов.

Обращения взяты на контроль и будут направлены заинтересованным службам для реагирования.

Елизавета Малая

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