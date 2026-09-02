На Будакошелевщине к работе приступили свыше 130 молодых специалистов. Новые идеи, желание развиваться станут важным вкладом в процветание района.

В трудовых коллективах новых сотрудников встретили по-домашнему тепло. За чаепитием, в неформальной обстановке ребята смогли задать вопросы, поделиться ожиданиями и просто пообщаться.

Чтобы молодые люди понимали, как устроена работа и какую роль они могут сыграть в коллективах и развитии своих организаций, в ходе Дня молодого специалиста им рассказали о специфике и ключевых направлениях работы, традициях коллективов и перспективах, которые открываются перед ними.

Представители первичных профсоюзных организаций ознакомили молодых специалистов с льготами и гарантиями, закрепленными в коллективных договорах. Проинформировали и о возможностях, предлагаемых профсоюзом своим членам: от материальной помощи и санаторно-курортного лечения до правовой защиты и поддержки в решении социально-бытовых вопросов.

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива участников