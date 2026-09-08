Комитетом госконтроля Гомельской области в ходе проверки одной из районных больниц региона выявлено неиспользуемое медицинское оборудование для высокопоточной назальной оксигенотерапии (подача кислорода и воздуха пациентам). Выяснилось, что указанный аппарат был передан в прошлом году

в подразделение райбольницы, расположенное в небольшом городском поселке этого же района, где пролежал в упаковке около года из-за ненадобности.

После вмешательства КГК медицинское оборудование перераспределено в центральную районную больницу.

В настоящее время аппарат используется по назначению в отделении анестезиологии и реанимации.