Узнали, что ждет владельцев агроэкоусадеб и их гостей

Говорим о белорусской деревне, туризме и развитии регионов. В нашей стране насчитывается более 1400 агроусадеб, и именно здесь можно отдохнуть от городской суеты, познакомиться с национальными традициями, сельским укладом, отведать национальную кухню, окунуться в деревенский быт, насладиться красотой белорусской природы. В общем, прочувствовать аутентичную Беларусь. Президент Александр Лукашенко 18 августа подписал Указ №275 «О развитии агроэкотуризма». Обсудили, почему государство уделяет этой сфере особое внимание.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Если с 2 процентов до 4,5 процента ВВП туризм прибавит, это будет здорово… Если бы у нас было больше мощностей по туризму сейчас, мы бы уже хорошие деньги зарабатывали. И эти 4-5 процентов ВВП точно бы давали. Но у нас этих мощностей не хватает. Надо существующую базу приводить в порядок и наращивать ее… Великое дело — когда к тебе приезжают туристы… У нас есть что показать и предложить людям.

При рассмотрении кадровых вопросов, 15 января 2026 года

Инвестиции в национальный бренд

Принятый правовой акт направлен на реализацию задачи по качественному преобразованию агроэкотуризма для развития сельских территорий и сохранения традиционных укладов жизни и культурного наследия, улучшения условий жизни граждан в сельской местности и малых городских поселениях, совершенствования сельской инфраструктуры, популяризации культурной, здоровой и активной жизни. А важнейшим отличием нового документа эксперты называют четкое разделение между обычным отельным бизнесом и настоящим сельским гостеприимством с национальным характером. Подчеркивают: речь идет не просто о развитии туризма, а о прямых инвестициях в национальный бренд, которые привлекут путешественников в регионы и обеспечат доходы местных бюджетов.

— Документ меняет саму концепцию развития отечественного агроэкотуризма, — комментирует информационному агентству БЕЛТА заместитель министра экономики Елена Болигатова. — Главная цель документа — сохранить и развить нашу самобытность.

Сегодня усадьбы — это не просто объекты для загородного досуга, а настоящие хранители нашего культурного кода. И государство теперь адресно поддерживает тех хозяев, которые возрождают наши традиции: аутентичный быт, региональную кухню и старинные ремесла. Благодаря этому белорусы смогут прикоснуться к своим историческим истокам, а зарубежные гости увидят настоящую живую Беларусь и прочувствуют ее душу.

Вместе с расширением горизонтов указ строго очерчивает и круг обязанностей. Статус субъекта агроэкотуризма требует от владельцев усадеб оказания минимум двух услуг из утвержденного перечня. Более того, одна из них должна носить ключевой характер и отражать специфику сельского быта. Речь о проведении краеведческих экскурсий, ознакомлении гостей с региональной природой и культурой, организации полноценного питания с использованием фермерской продукции. Альтернативой могут стать мастер-классы по традиционным ремеслам, демонстрация аутентичной утвари и проведение календарно-обрядовых мероприятий.

Приоритет на пятилетку

Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин этот указ оценивает с точки зрения экономики, развития села, а также малого предпринимательства. А отличным подспорьем называет Указ «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь», который был подписан еще в 2006 году.

— Тогда мы узнали слово «агроусадьба». После указа Президента начался бум их развития. В тот период это совпало с программой возрождения села. Селу надо было дать новое дыхание, и это произошло. Агроусадьбы закрепились. Кроме того, в программе социально-экономического развития на пятилетку туризм определен одним из приоритетов.

Мы помним обсуждение Президента и Премьер-министра, на сколько надо увеличить долю туризма в ВВП. Мы ведем речь о доле в 4,5 процента — очень серьезная цифра. Кроме того, это ставка на малое предпринимательство. Для человека, который хочет попробовать себя в этой сфере, нужно создать максимально благоприятную почву.

— Грань очень тонкая, — добавляет заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов. — Сферу ни в коем случае нельзя было надломить ни увеличением налогов и сборов, ни слишком фривольным поведением тех или иных субъектов, кто уже задействован в агроэкотуризме либо кто планирует в него войти.

В любом случае спрос на отдых в Беларуси очень высок. И сейчас те послабления, которые есть, как раз способствуют развитию. Теперь можно шире развивать, например, гостиничный и ресторанный бизнес. Это связано с тем, что к нам приезжает огромное количество россиян, желающих отдохнуть в Беларуси. Кроме того, белорусы тоже стали чаще оставаться в стране, чтобы провести отпуск дома. А у нас на самом деле шикарные, красивые места, где можно с удовольствием отдохнуть на берегу озера или реки, абстрагироваться в лесу от будней. Все это визитная карточка, которая наряду с другими визитными карточками Беларуси тоже должна приобретать современный вид, лоск и, безусловно, предоставлять достойный и достаточно высокий сервис.

Новые правила – новые возможности

Наталья Никонович, хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах» Буда-Кошелевского района, где гостей ждут конные прогулки и знакомство с уникальными породами лошадей, рассказывает о том, как подписанный Главой государства указ повлиял на развитие ее дела:

– Когда я узнала о подписании Указа №275 «О развитии агроэкотуризма», будучи юристом по профессии, сразу же изучила его содержание и была приятно удивлена. Для усадеб, находящихся вдали от крупных городов, он возвращает возможность уплачивать фиксированный сбор за агроэкотуризм вместо 10 процентов налога на профессиональный доход. Для нас это огромное подспорье. Содержание породистых лошадей – процесс затратный: на одну голову в месяц уходит от 300 рублей, а в случае болезни животного суммы становятся критическими. Например, стоматологическая помощь лошади может обойтись в 1000 долларов. Ранее налог в 10 процентов уплачивался не из чистой прибыли, а от всей выручки. С учетом расходов на содержание животных он практически сводил на нет рентабельность.

Новый налоговый режим – это долгожданная помощь. У нас появилась финансовая опора, дающая возможность уверенно смотреть в будущее. Указом не только упрощено налогообложение, но и расширен официальный перечень услуг. Раньше конные походы приходилось оформлять как «катание на гужевом транспорте». Теперь мы можем легально предлагать именно конные или пешие маршруты. Закреплен статус контактных зоопарков на базе усадеб, разрешены познавательные экскурсии без обязательной аттестации гидов. Это упрощает работу и открывает новые горизонты для бизнеса.

Кроме того, максимальное количество гостевых комнат увеличено до 15, льготное кредитование под 5 процентов годовых продлено на неограниченный период. При этом исключены лимиты кредитования (ранее ограничение составляло до 2000 базовых величин), увеличен срок заключения кредитных договоров: с 5 до 8 лет для организаций и с 7 до 10 для физических лиц. Мы планируем использовать эти возможности: построить новые гостевые домики, крытый павильон-террасу для приема больших экскурсионных групп. Заветная мечта – строительство крытого манежа для занятий иппотерапией. Активно занимаемся реабилитацией детей с ДЦП и аутизмом, восстановлением взрослых после инсульта. Лошади дарят тяжелобольным людям надежду на исцеление. Манеж позволит не прерывать занятия из-за погодных условий.

Подписанный Президентом Указ №275 – мощнейший мотиватор. Тем, кто только мечтает о своем деле в агроэкотуризме, и тем, кто уже уверенно чувствует себя в этом бизнесе, он открыл возможности для нового старта.

АКЦЕНТ

Указом №275 «О развитии агроэкотуризма» предусмотрено:

■ продление льготного кредитования субъектов агроэкотуризма ОАО «Белагропромбанк» на неограниченный период действия;

■ исключение лимитов кредитования субъектов агроэкотуризма и увеличение срока заключения кредитных договоров (с 5 до 7 лет — для сельскохозяйственных организаций, с 7 до 10 лет — для физических лиц);

■ корректировка подходов к поддержке агроэкотуризма в регионах, находящихся вдали от больших населенных пунктов, путем предоставления возможности уплачивать специальный сбор (ставка с 1 января 2026 года — 45 рублей) взамен налога;

■ изменение совокупности условий осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в части увеличения количества жилых комнат в агроэкоусадьбах до 15 единиц, а также расширение перечня оказываемых услуг.