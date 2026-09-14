В преддверии Дня народного единства в СШ №1 г. Буда-Кошелево прошла торжественная церемония вступления учащихся района в ряды общественных объединений.



На мероприятии присутствовали почетные гости: главный специалист отдела образования райисполкома Юлия Дыленок, председатель РО РОО «Белая Русь» Татьяна Чечко, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Габис и председатель районного совета ОО «БРПО» Светлана Титоренко.

Особое внимание уделили октябрятам – самым юным участникам, для которых пионеры всегда остаются примером. Они делают первые шаги в мир добрых дел, учатся дружить, помогать и быть честными. Право прикрепить значки октябрятам предоставили гостям и педагогам.

На церемонии принятия в пионеры ребята дали торжественное обещание любить свою Родину, быть добрыми, честными и справедливыми, всегда следовать уставу и традициям Белорусской республиканской пионерской организации. Юным пионерам повязали галстуки.

Не менее важной частью мероприятия стало вступление учащихся в ряды ОО «БРСМ». Со словами напутствия к молодежи обратилась первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Габис, подчеркнув, что быть членом БРСМ – это не только почетно, но и ответственно: важно помогать людям, быть примером для младших товарищей, не оставаться в стороне от добрых дел.

В торжественной обстановке членские билеты районного общественного объединения «Белая Русь» были вручены педагогам учреждений образования района. Татьяна Чечко отметила, что единство народа – это общие дела, победы, память и стремления и пожелала всем, кто сегодня вступил в ряды общественных объединений, удачи, новых достижений, верных друзей и уверенности в своих силах.

Музыкальным подарком для участников мероприятия стало выступление активиста молодежного движения Ксении Козловой.

Елизавета Малая

Фото Инны Костянко