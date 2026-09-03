Член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич и первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Петрожицкий принимают участие выездном заседании Президиума Совета Республики под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой. Ключевая тема мероприятия — заготовка плодоовощной продукции у населения.

«Закупка излишков урожая у населения играет важную социально-экономическую роль не только для сельчан. Конечно, это дополнительный доход для жителей. Наличие рынка сбыта мотивирует расширять посевы и развивать хозяйство. Покупатели получают натуральные овощи и фрукты, выращенные без промышленной химии, по доступным ценам. Местные ягоды и фрукты собирают в момент полной зрелости, они привычны для нашего организма и вызывают меньше аллергий», – отметила Екатерина Зенкевич.

На Гомельщине закупку сельхозпродукции и сырья осуществляет 139 приемозаготовительных пунктов облпотребобщества, а также 430 торговых объектов, расположенных в сельской местности.

Гомельщина официально