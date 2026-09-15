Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом развеял фейк о так называемых политзаключенных, передает корреспондент БЕЛТА.





«Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят: об освобождении людей, которые (вы как юрист, адвокат это прекрасно понимаете) по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях, — сказал глава государства. — Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, по моим сведениям, убедили в том, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу публично вам сказать, что это абсолютная неправда».

«У нас нет такой цели — вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также отметил, что те или иные люди, вне зависимости от их гражданства, могут быть задержаны и привлечены к ответственности только в случае совершения ими правонарушений: «Если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь неграждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться».

«Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет. Потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем», — резюмировал глава государства.