ОВЕН. Не торопитесь проявлять упорство и агрессию. Не стройте больших планов, наслаждайтесь тем, что есть. Из-за излишней мнительности можете болезненно реагировать на замечания близких. Сохраняйте спокойствие и доброе отношение к родным.

ТЕЛЕЦ. Приоритетными сферами для вас станут семья и деньги. Прибавление финансов возможно не только от упорной работы, но и от стечения обстоятельств в виде подарка или выигрыша. Выходные посвятите родным и близким.

БЛИЗНЕЦЫ. Пришла пора для расширения круга общения и новых контактов. Способность легко сходиться с людьми используйте на полную силу. От приглашений лучше не отказываться. Окружающие будут сильно раздражать вас, проявляйте терпение.

РАК. Ждет новый этап развития в жизни. Стоит быть решительнее и добиваться своей цели, несмотря ни на что. Не исключено, что значительное влияние на вас окажет близкий друг и ваше мировоззрение может измениться. Возможно начало новых серьезных отношений.

ЛЕВ. Самое время, чтобы подумать о будущем и выстроить планы. Выделите для себя направления развития и начинайте двигаться по этому пути. Будьте внимательны, когда делаете выбор. На выходных, вероятнее всего, ожидается вечеринка со старыми приятелями.

ДЕВА. Дела пойдут в гору, всё сложится так, как нужно. Удачны будут мелкие и крупные покупки, особенно техники и предметов для дома. Используйте свое умение красиво выражаться, оно будет очень кстати. Выходные посвятите встрече с родными, обсудите важные вопросы.

ВЕСЫ. В ближайшее время сможете укрепить свои позиции и усилить влиятельность и авторитет. Проявите свой потенциал и покажите себя в общественной деятельности, займитесь делами, которые напрямую связаны с публичностью.

СКОРПИОН. Смело берите всё в свои руки и отправляйтесь покорять мир. Только не забывайте прислушиваться к мнению близких и коллег, иначе ничего не выйдет в достижении успеха. Несмотря на уверенность, грамотно постройте отношения с окружающими и расставьте приоритеты.

СТРЕЛЕЦ. Проявите себя как командный игрок и генератор идей. Ваша способность мыслить наперед и работать в коллективе приведут к большому успеху. В финансовой сфере возможна удачная покупка или крупный выигрыш.

КОЗЕРОГ. Ставьте перед собой большие цели. Ваша способность стратегически мыслить и упорно трудиться поможет достичь новых высот в профессиональной сфере. Выходные посвятите отдыху, но будьте готовы к деловому звонку.

ВОДОЛЕЙ. Проявите себя как мудрый наставник. Делитесь своими опытом и знаниями. Ваш авторитет в глазах окружающих значительно вырастет. В финансовой сфере возможны траты, связанные с путешествиями или образованием, но они окупятся сторицей.

РЫБЫ. Будьте проницательны, не бойтесь смотреть правде в глаза. Вы способны разобраться в самой запутанной ситуации и принять верное решение. Проявите стойкость и волю, смелость и интуиция помогут найти выход.

Подготовила Тамара СИВИЦКАЯ