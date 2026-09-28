ОВЕН. Ваша природная независимость столкнется с необходимостью считаться с мнением других. Проявите свои дипломатические таланты. Умение сглаживать острые углы и очаровывать собеседника поможет добиться успеха. Выходные посвятите родным и близким.

ТЕЛЕЦ. Неделя будет благоприятна для тех, кто решил сменить место жительства. Отдавайте предпочтение делам, требующим быстрого решения. Мелкая рутина может подождать. Возможен конфликт интересов с кем-то из знакомых.

БЛИЗНЕЦЫ. Не стоит распылять энергию на множество задач. Лучше взяться за что-то одно и довести его до наилучшего результата. Предстоит скучная работа с документами, а за ней могут последовать яркие события, которые компенсируют приложенные усилия.

РАК. Придется возвращаться к старым делам и решать их, чтобы почувствовать себя свободнее. Технические новинки помогут увеличить продуктивность работы. Руководство заметит ваши успехи и может вознаградить финансово.

ЛЕВ. Дела будут настолько разно-образны, что личная жизнь уйдет на второй план. Не бойтесь рутины, она временна. Попробуйте себя в каких-то новых сферах деятельности, это может принести успех. Избегайте конфликтов с малознакомыми людьми.

ДЕВА. Не пытайтесь улучшить то, что и так хорошо работает. Такие инициативы могут плохо закончиться. В спорных вопросах не влияйте на других своим авторитетом. С неприятными людьми взаимодействовать и вовсе не стоит. Тем, кто пока без работы, возможно трудоустройство.

ВЕСЫ. Нужно гармонично сочетать отдых и работу, чтобы не переутомляться. А чтобы добиться успеха в работе, полезно сосредоточиться на мелких задачах. В случае затруднений есть смысл прибегнуть к помощи более опытных коллег.

СКОРПИОН. Удачная неделя для бизнеса и творчества. Особенно хорошо заработают юристы и журналисты. Вам заплатят крупную сумму за идеи и консультации. Вероятно предложат выгодную должность, и вы сможете взять на себя значительную часть расходов семьи.

СТРЕЛЕЦ. Немало творческих идей придет в голову. Стоит не откладывать в долгий ящик и стараться воплотить их все в ближайшее время. Если на работе возникнут сложности, о них надо сразу сообщить руководству.

КОЗЕРОГ. Обстоятельства могут препятствовать вашему развитию. Найти полное взаимопонимание удастся лишь с друзьями. В разговорах с ними вы сможете получить необходимую моральную поддержку. Несмотря на текущие трудности, именно сейчас нужно думать о будущем и заниматься планированием.

ВОДОЛЕЙ. С легкостью сможете завершить выгодные дела. Подходящий момент для реализации задумок. Вам удастся увеличить доходы и совершить выгодные покупки. Улучшатся и отношения с близкими. Самое время взять отпуск и отправиться в путешествие.

РЫБЫ. Креативное мышление для вас сейчас однозначный плюс. Труды будут оценены руководством, даже могут предложить вам стать руководителем отдела. Реализуете все замыслы, проблемы получится исправить быстро. Но вы находитесь в глубоком одиночестве.

Подготовила Тамара СИВИЦКАЯ