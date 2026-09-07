ОВЕН. Предоставится шанс проанализировать прошлые промахи и сделать верные выводы. Выполнение важного поручения не останется не замеченным руководством. Велика вероятность получения материального вознаграждения.

ТЕЛЕЦ. Подробно составьте пошаговый план достижения цели. Непреклонно следуйте ему. Возможно, если примените такую тактику, все дела будут казаться мелкими. Так возникнет меньше сопротивления. Постарайтесь успеть до выходных.

БЛИЗНЕЦЫ. Демонстрируя таланты и индивидуальность, вы вдохновляете окружающих на смелые поступки. Именно неординарные действия помогут выйти за рамки привычного и достичь большего. Возможны незапланированные траты, воздержитесь от посещения торговых центров.

РАК. Действуйте методично, решая задачи по мере их поступления. Если чувствуете неуверенность, просите совета. Важную информацию лучше держать при себе. На работе проявляйте максимальную концентрацию и осторожность.

ЛЕВ. Будьте осмотрительны, не принимайте сиюминутных решений. Не рвитесь к тому, что может показаться привлекательным в силу недоступности. Займитесь приведением в порядок документов и бумаг, просто качественно выполняйте свою работу.

ДЕВА. Не давите на окружающих своим авторитетом. Будет лучше, если окажете им помощь. Пусть ваши профессиональные обязанности будут для вас в приоритете. Смиритесь с тем, что некоторые вещи не просто так появляются в жизни.

ВЕСЫ. К вам может прийти блес-тящая идея. Однако не спешите делиться ею со всеми подряд, чтобы кто-то другой не воспользовался вашими наработками. Избегайте резкости и агрессии, даже если защищаете свои интересы. Спокойные аргументы и убеждение будут гораздо эффективнее.

СКОРПИОН. Делайте ставку на командную работу. Игнорируйте сплетни и сохраняйте беспристрастность в общении со всеми коллегами. Не огорчайтесь, если что-то идет не по плану. Жизнь полна сюрпризов: если в одном месте закроется дверь, обязательно откроется другая.

СТРЕЛЕЦ. Вас может посетить желание кардинально сменить обстановку – от поиска новой работы до переезда. Если ресурсы позволяют, не бойтесь делать шаги навстречу мечте. Встречи с друзьями, поиск вдохновения пройдут успешно и оставят после себя чувство удовлетворения.

КОЗЕРОГ. Уверенность в своих силах поможет преодолеть любые препятствия. Старайтесь сохранять оптимизм. Не все события зависят от вашей воли, иногда нужно просто принять ситуацию. Прислушайтесь к мнению более опытных коллег или друзей.

ВОДОЛЕЙ. Предстоит период интенсивной работы. От вас потребуются смелость и сообразительность. Если перед вами стоит важная цель, сфокусируйте на ней все свои ресурсы. Ваше усердие будет замечено и вознаграждено по достоинству.

РЫБЫ. Постарайтесь поменьше контактировать с начальством: отношения с ним могут складываться не лучшим образом. Особенно это касается четверга и пятницы, самых напряженных дней недели. В остальном все неплохо, но учеба и творческая активность точно пойдут лучше, чем физическая работа.

Подготовила Тамара СИВИЦКАЯ