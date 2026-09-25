Провел заседание председатель райисполкома Валентин Ундруль.

Докладывая по основному вопросу, начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства райисполкома Татьяна Иванова обозначила, что мероприятия, предусмотренные решением областного исполнительного комитета от 28 мая 2026 года №496 «О подготовке организаций, расположенных на территории Гомельской области, к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года», решением районного исполнительного комитета от 29 мая 2026 года №498 «О работе предприятий жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2025/2026 года и мероприятиях по подготовке объектов к отопительному периоду 2026/2027 года», в целом выполнены.

Всего на территории района необходимо получить паспорта готовности 103 потребителям тепловой энергии и 56 теплоисточникам. До 1 сентября зарегистрировано 102 потребителя (99,0%) и 56 теплоисточников (100%).

КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» выполнены работы по ревизии запорно-регулирующей арматуры в 7 центральных тепловых пунктах, профилактическому ремонту котельных и гидравлической наладке, техническому освидетельствованию 12 котлов, очистке внутренних поверхностей нагрева котлов и бойлеров, замене 3 неэкономичных котлов, а также по обновлению насосного оборудования и поверке приборов группового учета тепловой энергии. Гидравлические испытания на прочность и плотность проведены на 78,9 км тепловых сетей (97,4% от общей протяженности). В рамках реализации программы по снижению тепловых потерь заменено 1,7 км тепловых сетей в однотрубном исчислении, а также выполнен необходимый объем работ по ремонту и восстановлению тепловой изоляции. По состоянию на 17 сентября заготовлено 10,0 тыс. плотных м3 дров, 6,0 тыс. плотных м3 топливной щепы.

Задание по вводу общей площади жилых домов после капитального ремонта на 2026 г. установлено в объеме 5 300 кв. м. В январе-июне введено в эксплуатацию 4 100 кв. м (или 195,2% к заданию на 1-е полугодие) при годовом задании 5300 кв. м. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы на объекте «Капитальный ремонт жилого дома №13 по ул. 50 лет Октября в г. Буда-Кошелево» в объеме 1 305 кв. м, продолжаются работы по текущему ремонту жилищного фонда и кровель.

Подготовка объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включающая промывку водопроводных сетей, перекладку водопроводных сетей и водоводов, профилактический осмотр и ремонт артскважин, профилактическое обслуживание водонапорных башен, ремонт пожарных гидрантов, промывку сетей канализации, технический осмотр сетей канализации и коллекторов, перекладку сетей канализации и коллекторов, ремонт и замену насосов канализационных станций, выполнена в полном объеме. Введена в эксплуатацию станция обезжелезивания, водонапорная башня и артезианская скважина в н.п. Гусевица, заменено 1,5375 км водопроводных сетей по ул. Советской и Ленина, пер. Трудовому и Советскому в г.п. Уваровичи, продолжаются работы по реконструкции водопроводной сети по ул. Садовой.

Учреждениями социальной сферы произведены все необходимые организационно-технические мероприятия и в полном объеме получены паспорта готовности.

Для прохождения осенне-зимнего периода 2026-2027 года сельскохозяйственными предприятиями района сформированы запасы твердого топлива, проведена проверка и запуск восьми дизель-электрогенераторов, до 1 сентября обеспечено получение паспортов готовности теплоисточников в количестве 21 ед. и паспортов готовности потребителей в количестве 9 единиц, подготовка 17 территорий машинно-­тракторных парков. Необходимо подготовить к зимне-стойловому периоду 35 животноводческих объектов, в которых расположены 155 животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота. 100-процентная готовность животноводческих помещений обеспечена в СУП «Морозовичи-Агро». В остальных сельхозпредприятиях ведутся работы по побелке животноводческих помещений, ремонту стойлового оборудования, ворот, крыш, которые планируется завершить до 1 октября. Следует ускорить работу в данном направлении КСУП «Губичи», КСУП «Кривск», ОАО «Николаевка», СУП «Андреевка».

Районами газоснабжения, электрических сетей, ДРСУ-184, ДЭУ-46 произведены все необходимые подготовительные работы согласно разработанным планам мероприятий.



Подводя итоги, Валентин Ундруль обратил отдельное внимание безопасности уязвимых категорий граждан в отопительный период. Глава района поручил взять на контроль обеспеченность населения топливом, а также обеспечить заинтересованными выполнение всех работ до начала отопительного периода.

Рассматривая вопрос о деятельности общественных объединений района, по которому проинформировала начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко, с положительной стороны отмечена их деятельность по патриотическому воспитанию населения. Вместе с тем, необходимо активизировать работу по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, участию в общественно-политических мероприятиях, реализации социально-значимых программ, освещению своей деятельности в печатных средствах массовой информации и сети Интернет, а также взаимодействию с предприятиями частной формы собственности.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко