В преддверии Дня народного единства межрегиональная встреча объединила молодежь, депутатский корпус и актив Белорусской партии «Белая Русь» Буда-Кошелевского и Гомельского районов.





Буквально в прошлом году мероприятие подобного формата проходило в Гомельском районе. Сегодня Будакошелевщина встречала гостей и подготовила насыщенную и интересную программу.

В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие председатель Гомельской областной ассоциации местных Советов депутатов, председатель Гомельского районного Совета депутатов Виктория Ладутько, руководитель секретариата Гомельского областного отделения Белорусской партии «Белая Русь» Оксана Петроченко, председатель Гомельского районного отделения Белорусской партии «Белая Русь», член Совета Гомельского областного отделения партии «Белая Русь» Алексей Кобзаров.

Среди участников – депутаты местных Советов депутатов, актив партии «Белая Русь» и молодежного движения «Искра».

Первым объектом для посещения стала Чеботовичская школа. Участникам мероприятия презентовали экскурсионно-туристический потенциал Будакошелевщины, предложив перелистнуть страницы квестбука «Три лика родной земли».

Буквально на шаг в былое вернулись участники мероприятия, посетив с экскурсией Чеботовичский центр народного творчества, в котором хранится уникальная коллекция предметов обихода, одежды, домашней утвари, бытовавших у наших предков. Также имели возможность поучаствовать в мастер-классе и своими руками изготовить народную куклу-оберег.

В гимназии райцентра состоялось выездное заседание общественно-политического центра на тему «Роль молодежи в сохранении исторической памяти». О том, какие условия созданы для разработки новых проектов и инициатив молодежного движения «Искра», поделился руководитель молодежного крыла районного отделения партии «Белая Русь» Станислав Сильченко.

Картинная галерея им. Е.Е. Моисеенко стала местом проведения межрегионального интеллектуального квиза «Колесо истории». Семь команд приняли участие в занимательном и познавательном путешествии в прошлое.