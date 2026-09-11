20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва. Участие в голосовании могут принять совершеннолетние граждане России, постоянно проживающие или временно пребывающие в Беларуси, сообщает belarus.mid.ru.

Для проведения голосования на территории Республики Беларусь образованы следующие избирательные участки:

№8042 — Минск, ул. Нововиленская, 1А (Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь), тел.: +375 (29) 886-86-22;

№8043 — Брест, ул. Пушкинская, 10 (Генеральное консульство Российской Федерации в Бресте), тел.: +375 (29) 826-18-27;

№8045 — Витебск, ул. Маяковского, 1 (Центр культуры «Витебск»), тел.: +375 (29) 809-13-17;

№8046 — Гомель, ул. 50 лет БССР, 7 (Российский Центр науки и культуры), тел.: +375 (29) 855-86-47;

№8409 — Гродно, ул. Городничанская, 40 (Генеральное консульство Российской Федерации в Гродно), тел.: +375 (29) 849-47-12;

№8047 — Могилёв, ул. Ленинская, 61 (лицей Белорусско-Российского Университета), тел.: +375 (29) 896-12-70;

№8049 — Бобруйск, ул. Социалистическая, 90 (Центр дополнительного образования детей и молодёжи), тел.: +375 (33) 356-22-85.

Голосование будет проводиться в течение одного дня, 20 сентября 2026 года, с 8:00 до 20.00 по местному времени. При себе необходимо иметь действительный документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (внутренний паспорт, заграничный паспорт). С подробной информацией о нормативных правовых актах и федеральными списками кандидатов в депутаты Государственной Думы можно ознакомиться на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Источник: https://gp.by

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