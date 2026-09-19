Развитие туризма – один из приоритетов текущей пятилетки. Будакошелевщина по праву занимает свою нишу на туристической карте Гомельщины. Здесь немало привлекательных мест, среди них – всем известная агроусадьба «Ветер в гривах», что в д. Особино.

Усадьба стала дипломантом Национального конкурса «Познай Беларусь» в номинации «Агроэкоусадьба года». Причем высокую оценку она получает второй год подряд: в 2023-м уже была отмечена грамотой «За инновационный подход». Сюда едут со всей страны, чтобы отдохнуть душой и прикоснуться к миру лошадей.

Хозяйка усадьбы Наталья Никонович – юрист по образованию, кандидат в мастера спорта по конному троеборью. Будучи городской жительницей, она приняла смелое решение оставить областной центр и перебраться в деревню, чтобы заняться собственным делом. Любовь к лошадям началась еще в детстве, и эта страсть оказалась сильнее обстоятельств. Со временем увлечение переросло в дело всей жизни.

Во всем Наталье Владимировне помогают ее дети Анастасия и Александр, являясь полноправными участниками семейного дела. У каждого свои обязанности, но вместе справляются с любыми задачами: покормить и напоить лошадей, убрать конюшню, подготовить животных к прогулкам, встретить гостей. Анастасия окончила Речицкий аграрный техникум по специальности «ветеринарное дело», учится в Витебской академии ветеринарной медицины и трудится в РУП «Белоруснефть-Особино». Любовь к животным, привитая матерью с детства, во многом определила ее судьбу. А для Натальи Никонович видеть, что дочь продолжает семейную традицию заботы о братьях наших меньших, – особая гордость. Александр еще школьник, но уже активно включился в работу. Возможно, со временем он продолжит дело мамы.

В агроусадьбе каждый найдет занятие по душе. Можно покататься на лошадях, научиться держаться в седле и ухаживать за животными, а можно отправиться в «ночное» – просидеть до утра у костра, разглядывая в телескоп звездное небо, или выспаться на сеновале. Для тех, кто хочет почувствовать настоящую экзотику, – катание в экипаже или фаэтоне, конные походы по живописным окрестностям. А кто предпочитает комфорт, может разместиться в усадьбе.

Есть у «Ветра в гривах» и особая миссия: здесь проводятся занятия по иппотерапии для детей и взрослых с особенностями развития. Лошади помогают людям с ДЦП и аутизмом, а также тем, кто восстанавливается после инсульта. Иппотерапия – это не просто катание на лошади, а настоящий метод реабилитации, где животное становится партнером и помощником. Температура тела лошади выше человеческой, а движения ее мышц передают телу всадника мягкие ритмичные импульсы. Они бережно массируют и тренируют мышцы, помогают улучшить координацию и равновесие. Находясь на лошади, человек вынужден удерживать баланс, что заставляет работать те группы мышц, которые в обычной жизни часто остаются без нагрузки.

Но польза не только в физическом воздействии, общение с лошадью успокаивает, снимает тревожность, дарит чувство умиротворения и доверия. Для многих детей и взрослых такие занятия становятся настоящим прорывом, они начинают по-новому ощущать свое тело, обретают уверенность и учатся взаимодействовать с окружающим миром. Наталья Владимировна мечтает построить крытый манеж, чтобы не прерывать эти занятия ни в плохую погоду, ни зимой. Это позволит принимать больше людей и сделать реабилитацию регулярной, а не сезонной.

Сегодня в усадьбе 12 лошадей, включая жеребят. Среди них есть удивительные создания – представители полесской популяции, древнего аборигенного генофонда, который считается почти утраченным. По всей Беларуси таких лошадок осталось не больше 200. А есть тут и орловские рысаки – порода, выведенная графом Алексеем Орловым еще в XVIII веке. Они известны своей статностью, выносливостью и удивительно мягкой, уверенной рысью. Их называют «белыми лебедями» за грациозный изгиб шеи и благородную осанку. Орловских рысаков в Беларуси единицы, и Наталья по праву гордится тем, что именно здесь они живут и продолжают свою историю.

Кроме лошадей, любимцами гостей стали собаки Найда и Лола – добродушные и ласковые, они встречают каждого как старого друга. Нередко становятся верными компаньонами посетителей во время прогулок верхом, сопровождая всадников в конных походах. Есть в усадьбе и кошка Шейла, которая ведет себя как полноправная хозяйка и не упускает возможности провести время рядом с гостями. Но главное, что привлекает сюда людей, – это особая атмосфера. По словам Натальи Никонович, «Ветер в гривах» – отдельная философия жизни. Это место, где можно сбросить с себя груз повседневных забот: выйти в поле, встретить закат, насладиться тишиной и позволить себе ничего не делать. Кстати, усадьба принимает гостей не только из Беларуси, но и из-за рубежа. Здесь бывали туристы из России, Туркменистана, Китая и других стран. Для многих именно такие места становятся открытием: покормить лошадь, прокатиться в карете – то, что запоминается на всю жизнь.

Благодаря указу Президента о развитии агроэкотуризма у хозяйки появилась финансовая опора для новых проектов. В ближайшее время здесь появится крытый павильон-терраса. В планах – строительство новых уютных гостевых домиков. А еще Наталья Владимировна мечтает о собственном фестивале лошадей, который стал бы настоящим праздником для жителей района.

«Ветер в гривах» – это не только бизнес, но и образ жизни, которым наша героиня с удовольствием делится с другими. Здесь можно научиться чему-то новому и просто побыть собой. И, судя по отзывам гостей, у Натальи Никонович это отлично получается.

Елизавета Малая

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