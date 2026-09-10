Детская шалость с огнем — одна из самых серьезных опасностей, с которыми могут столкнуться дети. Маленькие исследователи часто не осознают всей опасности своих действий, что и приводит к огненным ЧП.

Цифры статистики

С начала года в Гомельской области произошло 12 пожаров, причиной которых стала именно шалость детей с огнем. В результате повреждены или уничтожены легковой автомобиль, а также 16 строений, в числе которых и хозяйственные постройки, и дома. К счастью, пострадавших детей на этих пожарах нет.

Почему дети играют с огнем?

Дети по своей природе любопытны и стремятся исследовать окружающий мир, не понимая при этом, что огонь опасен и последствия от игры с ним не заставят себя ждать.

17 июня вечером на линию 112 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля в городе Василевичи Речицкого района. Спасатели оперативно прибыли на место ЧС и потушили пожар. Как позже выяснилось, причиной ЧП стала шалость 7-летнего мальчика, который поджог бумагу и вставил в дефлектор автомобиля, что и привело к его возгоранию.

23 июня шалость подростка с огнем привела к пожару в деревне Белановичи Петриковского района. В результате уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены, имущество в нежилом доме, стена хозяйственной постройки. Как выяснилось, подросток нашел коробок спичек, и в результате банального баловства загорелась сухая растительность, а от нее строения.

26 июня игра с зажигалкой стала причиной пожара надворной постройки в населенном пункте Слабожанка Хойникского района. В результате огнем повреждена блочная постройка с деревянными пристройкой и навесом. Как оказалось, девочка поджигала солому в постройке, что и привело в итоге к пожару.

Последний летний случай зафиксирован в городе Речице. 11 августа по переулку Березовому произошел пожар металлического вагончика. Как оказалось, 11-летний подросток, найдя зажигалку на улице, подпалил бумагу в вагончике, что привело к его загоранию.

— Детское желание познавать мир вокруг себя проявляется в самых разных формах, и огонь — это один из объектов для изучения, — поясняет официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Вероника Матусевич. — «Как он горит?», «Что произойдет, если я поднесу к нему бумагу?» − эти вопросы и приводят к экспериментам. А отсутствие контроля со стороны взрослых только способствует игре с огнем. Даже короткое время без присмотра может стать катастрофическим.

Проект «Сохрани жизнь ребенку»

Спасатели Гомельской области активно проводят профилактическую работу по предупреждению пожаров с участием детей. Одним из направлений стала реализация областного проекта «Сохрани жизнь ребенку». Суть проекта состоит в одновременном обучении детей и родителей правилам безопасного поведения, чтобы полученные знания можно было закрепить и обсудить всей семьей. Работники МЧС совместно с активистами Белорусском молодежной общественной организации спасателей-пожарных проводят обучающие занятия в учреждениях образования.