Как белорусы оценивают свое материальное положение и распоряжаются доходами, рассказал заместитель директора Белорусского института стратегических исследований Виталий Пунченко, презентуя результаты республиканского социологического исследования, которые касаются актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.





«Назову некоторые тренды, заслуживающие внимания по результатам аналитической обработки. Первое — экономические настроения умеренно оптимистичные. Граждане признают и ценят результаты социальной политики государства. При всех нюансах оценивают свое материальное положение и уровень развития страны как достаточно приемлемый. Примечательно, что жители села оценивают материальное благополучие своих семей немножко выше, чем жители Минска», — сказал Виталий Пунченко.

Второй тренд — рациональное трудолюбие. «Граждане ценят свое рабочее место, готовы много и напряженно работать, но если будут видеть измеримый результат: достойный заработок, профессиональная самореализация. При этом присутствует значительная часть людей, в том числе молодежь, которая ценит свое свободное время и комфорт», — обозначил заместитель директора БИСИ.

Третье — финансовая рачительность и бережливость. «Белорусы рационально распределяют свои доходы, считают деньги. Треть респондентов используют возможности рассрочки или кредита. Примерно столько же делает наличные накопления в белорусских рублях. Исследование зафиксировало существенную разницу в предпочтениях валюты для накопления в пользу белорусского рубля», — отметил Виталий Пунченко.

Четвертый тренд включает формулу жизненных ценностей белорусов — это здоровье, семья, достаток, душевный комфорт, любовь и согласие. «Примечательно, что развлечения и статус не являются важным показателем качества жизни наших граждан. В большей степени ценятся интересная работа, человеколюбие, помощь людям», — обратил внимание замдиректора БИСИ.

Кроме того, сохраняется тренд на урбанизацию. Основными мотивами переезда в крупный город или столицу для граждан являются возможность больше зарабатывать, улучшить жилищные условия, получить образование и профессию. Для части граждан важна доступная инфраструктура.

Следующий тренд — демографические установки пока сдержанные. «Большинство граждан планируют иметь одного-двух детей. При этом в идеале достаточно большая часть населения готова к многодетности. При этом граждане очень дорожат личностным развитием своих детей, расширением возможностей получения хорошего образования, перспективной профессии», — сделал акцент Виталий Пунченко.

«Граждане любят свою страну и хотят жить в Беларуси. Среди основных целей своего выезда за границу граждане называют туризм, отдых, посещение родственников, временную работу. Исследование показало дружелюбное отношение белорусов ко всем национальностям, стремление к добрососедству. Белорусы гордятся своей страной. Исследование показывает разнообразную палитру предметов национальной гордости», — отметил заместитель директора БИСИ.

В июле — августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу БИСИ провел комплексное республиканское социологическое исследование. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Сегодня в Минске презентовали первую часть результатов социсследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси.