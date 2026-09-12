Более 28% жителей страны делают наличные накопления в белорусских рублях, рассказал председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание» Алексей Авдонин, комментируя результаты республиканского социологического исследования, которые касаются актуальных вопросов социально-экономического развития страны, передает корреспондент БЕЛТА.
Алексей Авдонин обратил внимание: тот факт, что 28,1% респондентов делают наличные накопления именно в белорусских рублях, говорит о стабильности белорусской валюты, доверии к белорусскому рублю, уверенности в финансово-кредитной политике, которую проводит Национальный банк.
Говоря о других результатах исследования, председатель правления РГОО обратил внимание на общемировую тенденцию, которая связана с экономическим поведением, ориентированным на потребление товаров. «У нас эта тенденция сохраняется. Согласно ответам, 41,3% респондентов тратят все деньги и не делают накоплений, 33,4% используют возможность рассрочки/кредита. Это не является неким исключением сугубо для нашей белорусской нации», — сказал Алексей Авдонин.
Он подчеркнул, что эта общемировая тенденция говорит о том, что сейчас люди ориентируются на потребление товаров, использование кредитов, тем самым они уверены в завтрашнем дне, уверены, что смогут обеспечить за счет своей заработной платы и стабильное будущее, и стабильное социально-экономическое положение своей семьи, детей.
Своим нынешним местом работы довольны 82,1% респондентов, недовольны 17,9%. По словам Алексея Авдонина, это свидетельствует о том, что политика белорусского государства ориентирована на создание новых рабочих мест и одновременно на защиту трудящихся. Большое внимание государство уделяет тому, чтобы обеспечить защиту прав работников, служащих. И результат выражается в том, что белорусы дорожат своим рабочим местом, вкладываются в него и предприятия, организации.
Комментируя первый показатель — 54,3%, Алексей Авдонин пояснил, что это ключевая характеристика для Беларуси. Если более 50% трудоспособного, экономически активного населения отвечает на такие вопросы, это значит, что экономика правильно выстроена и трудоспособное население ориентируется на максимальный доход. Это может выражаться в том, чтобы не только повышать заработную плату у себя на предприятиях, но и искать возможности легального заработка на второй работе.
Одновременно надо понимать, что показатель 37,3% не означает, что такое количество респондентов не склонно к тяжелому труду или большим заработкам. Этот показатель отражает, возможно, ситуацию, связанную с тем, что люди в сельской местности ориентированы на ведение подсобного хозяйства, занятия с детьми, их образование, воспитание. «И это говорит о том, что наша нация, наше общество социально-экономически выстроено правильно и мотив нашего населения ориентирован на то, чтобы повышать благосостояние своих семей и личное благосостояние», — пояснил эксперт.
Также был задан вопрос: «Знаете ли Вы точную стоимость основных продуктов питания, которые Вы постоянно приобретаете?» 80,6% опрошенных ответили положительно, 19,1% — отрицательно.
Население знает и мониторит цены в разных магазинах, отметил Алексей Авдонин. Это дает возможность более осознанного, рационального способа потребления, что характерно именно для тех наций, которые умеют считать деньги. С точки зрения экономики это крайне важный показатель, который характеризует в первую очередь высокий уровень рационального подхода к планированию своего бюджета, что позволяет заниматься и накопительством, и приобретением товаров долговременного пользования, и инвестициями в детей.
Еще один вопрос касался того, хватает ли средств на повседневные и крупные траты. В частности, применительно к продуктам питания 93,6% респондентов ответили положительно, 5,1% — отрицательно. В 2021 году первый показатель был 79,4%, а второй — 18,1%. Таким образом, за эти годы данный показатель улучшился, демонстрируя уверенность населения.
Что касается квартплаты, оплаты коммунальных услуг, 89,5% опрошенных ответили, что средств им хватает, 4,9% — не хватает. В 2021 году эти показатели были соответственно 75,9% и 14,8%. Это также индикатор того, что за последние пять лет социально-экономическое положение белорусов улучшилось, уверенность повысилась и осознанность, понимание завтрашнего дня, перспектив стало более стабильным.
На оплату лечения и медикаментов средств, согласно социальному исследованию, хватает 65,6% респондентов (в 2021 году — 41,4%), 23,7% (43,5%) — не хватает. По словам эксперта, положительная динамика говорит о том, что население осознает уровень повышения своего благосостояния, занимается своим здоровьем, склонно часть своего дохода тратить на медицинскую диагностику себя, родных. Конечный результат этой тенденции выражается в повышении долголетия.
На алкогольную продукцию, табачные изделия 35,1% (в 2021 году — 24,7%) опрошенных ответили, что средств им хватает, 6,3% (17,9%) — не хватает.
Эксперт также обратил внимание на важный показатель экономического поведения: 56,6% респондентов ответили, что не тратят на эти цели деньги. «Выбор алкоголя всегда связан с неопределенностью, которая существует в том или ином обществе: экономическая неопределенность, военная, политическая, неразбериха, хаос приводят к необходимости избавляться от стресса, итог — значительное потребление алкоголя. У нас потребление снижается. Молодежь выбирает в качестве способов отдыха, самовыражения, самоидентификации не алкоголь, а более рациональный подход — найти новую работу, заработать больше денег, самореализоваться через образование, инвестиции в себя, образовательную сферу, здоровье, физическую подготовку», — подчеркнул Алексей Авдонин.
На вопрос, хватает ли средств на строительство дома, квартиры, 10% респондентов ответили, что хватает (в 2021 году положительно ответили только 2,9%), 34,6% (49,9%) — не хватает, а 54% — не тратят на это средства.
Касательно того, что вы (ваша семья) сделали/приобрели для улучшения жизни за последние пять лет, 36,7% ответили, что сделали ремонт квартиры, дома, 31,8% купили товары долговременного пользования (мебель, техника), 26,4% съездили в отпуск (оздоровление, путешествие).
В июле-августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу БИСИ провел комплексное республиканское социологическое исследование. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Сегодня в Минске презентовали первую часть результатов социсследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси.