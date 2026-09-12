На вопрос «Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи?» 82,2% респондентов ответили «Хорошее», 17,7% — «Плохое». «Это говорит о том, что политика государства, которая проводится на протяжении трех десятилетий, всегда ориентирована на повышение благосостояния. Наш Президент всегда говорил, что основная деятельность госаппарата должна быть ориентирована на повышение благосостояния. И мы видим результат по результатам социсследования. Показатели высокие», — отметил председатель правления РГОО.

Своим нынешним местом работы довольны 82,1% респондентов, недовольны 17,9%. По словам Алексея Авдонина, это свидетельствует о том, что политика белорусского государства ориентирована на создание новых рабочих мест и одновременно на защиту трудящихся. Большое внимание государство уделяет тому, чтобы обеспечить защиту прав работников, служащих. И результат выражается в том, что белорусы дорожат своим рабочим местом, вкладываются в него и предприятия, организации.

Он подчеркнул, что те программы, которые принимаются на ВНС по социально-экономическому развитию страны на каждую пятилетку, дают свои результаты: население осознает стабильность будущего. «Нет диспропорций, неуверенности, которые бы приводили к негативным результатам. Как итог — высокое материальное положение дает возможность совершать иные действия в рамках экономического поведения нашего населения», — пояснил эксперт.

Отвечая на вопрос «Что для Вас сегодня наиболее важно и значимо?» 54,3% опрошенных указали, что «Много зарабатывать, даже если придется очень много и напряженно работать», 37,3% — «Иметь небольшой заработок, но больше свободного времени и более легкую работу».

Комментируя первый показатель — 54,3%, Алексей Авдонин пояснил, что это ключевая характеристика для Беларуси. Если более 50% трудоспособного, экономически активного населения отвечает на такие вопросы, это значит, что экономика правильно выстроена и трудоспособное население ориентируется на максимальный доход. Это может выражаться в том, чтобы не только повышать заработную плату у себя на предприятиях, но и искать возможности легального заработка на второй работе.

Одновременно надо понимать, что показатель 37,3% не означает, что такое количество респондентов не склонно к тяжелому труду или большим заработкам. Этот показатель отражает, возможно, ситуацию, связанную с тем, что люди в сельской местности ориентированы на ведение подсобного хозяйства, занятия с детьми, их образование, воспитание. «И это говорит о том, что наша нация, наше общество социально-экономически выстроено правильно и мотив нашего населения ориентирован на то, чтобы повышать благосостояние своих семей и личное благосостояние», — пояснил эксперт.

Также был задан вопрос: «Знаете ли Вы точную стоимость основных продуктов питания, которые Вы постоянно приобретаете?» 80,6% опрошенных ответили положительно, 19,1% — отрицательно.

Население знает и мониторит цены в разных магазинах, отметил Алексей Авдонин. Это дает возможность более осознанного, рационального способа потребления, что характерно именно для тех наций, которые умеют считать деньги. С точки зрения экономики это крайне важный показатель, который характеризует в первую очередь высокий уровень рационального подхода к планированию своего бюджета, что позволяет заниматься и накопительством, и приобретением товаров долговременного пользования, и инвестициями в детей.

Еще один вопрос касался того, хватает ли средств на повседневные и крупные траты. В частности, применительно к продуктам питания 93,6% респондентов ответили положительно, 5,1% — отрицательно. В 2021 году первый показатель был 79,4%, а второй — 18,1%. Таким образом, за эти годы данный показатель улучшился, демонстрируя уверенность населения.



Что касается квартплаты, оплаты коммунальных услуг, 89,5% опрошенных ответили, что средств им хватает, 4,9% — не хватает. В 2021 году эти показатели были соответственно 75,9% и 14,8%. Это также индикатор того, что за последние пять лет социально-экономическое положение белорусов улучшилось, уверенность повысилась и осознанность, понимание завтрашнего дня, перспектив стало более стабильным.