Накопление вещей, с которыми связаны воспоминания, – абсолютно нормальная история. В шкафу всегда найдется то самое платье «на случай, если похудею», или нарядный костюм, в котором уже неловко выйти на улицу. Чтобы освободить место для нового гардероба, нужно распрощаться со старой одеждой. Как это делают жители города, узнавала корреспондент районки.

Яна ШАКУРСКАЯ, жительница г. Буда-Кошелево:

– Не люблю, когда вещи лежат без дела и собирают пыль в шкафу. Пригодным даю вторую жизнь: где-то подошью, подправлю фурнитуру, уберу катышки. То, что сохранилось в идеальном состоянии, могу продать – пусть послужит кому-то другому. Но чаще всего просто отдаю одежду тем, кому она нужнее. Некоторым многодетным семьям регулярно передаю пакеты с вещами.

Екатерина КОЛЕСНИК, горожанка:

– У каждой вещи свой путь. Если она в отличном состоянии, но не нужна мне, отдаю тем, кто в ней действительно нуждается. Детскую одежду с радостью передаю родным, так она продолжает жить внутри семьи. А еще это хорошая экономия, ведь дети растут быстро и вещи не успевают изнашиваться. То, что совсем потеряло вид, утилизирую. Такой подход позволяет поддерживать порядок в шкафу.

Ольга АНУЧКИНА, жительница города:

– Не коплю дома лишнее. Как только вещи становятся ненужными, сразу их раздаю. У меня есть свои постоянные семьи, которым я отдаю одежду и обувь по сезону. Ранее регулярно относила пакеты с вещами в Красный Крест. Для меня это естественные способы расхламления: и порядок в доме, и доброе дело сделала одновременно.

Ирина СНЕЖНАЯ

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