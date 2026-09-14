Как молодые специалисты в Гомельской области обеспечены жильем, рассказала председатель комитета идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Татьяна Кручко на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации горрайисполкомов, на 11 сентября в Гомельскую область прибыли 5697 молодых специалистов. «Из них 1713 — после окончания учреждений высшего образования, 3984 — учреждений среднего специального, профессионально-технического образования. В том числе 739 человек прибыли по целевым договорам», — конкретизировала Татьяна Кручко.

По ее словам, в регионе проанализировали, как молодые специалисты обеспечены жильем, а также условия их проживания. «Порядка 60% молодых специалистов проживают у родителей и родственников. Почти 20% получили жилье от организаций — это 1128 человек. Из них 313 — арендное жилье. 4,1% молодых специалистов выплачивается полностью или частично компенсация за съем жилья. 8% снимают жилье за счет собственных средств. Без малого 5% имеют собственное жилье. Почти столько же проживают в другом населенном пункте, где у них собственное жилье. Менее процента проживают в другом населенном пункте и там снимают жилье», — рассказала председатель комитета.

Татьяна Кручко добавила: вопрос о предоставлении жилья на сегодня находится на рассмотрении в отношении 194 человек. Отказался от предоставления жилья 361 человек.

«464 молодым специалистам обеспечивается подвоз до места работы. 132 человека добираются до работы самостоятельно», — отметила председатель комитета.

«Отдельное внимание уделяется информированию молодых специалистов о возможностях улучшения жилищных условий и приобретения собственного жилья, имеющихся льготах и преференциях. При приеме на работу, на встречах с руководством организаций, горрайисполкомов раздаются памятки», — сделала акцент Татьяна Кручко.

В районах области обследовали и условия проживания молодых специалистов, которым было выдано арендное жилье или комната в общежитии, подчеркнула она.

Ежегодно в регионе для изучения степени информированности молодых специалистов о правах и обязанностях, удовлетворенности условиями труда и быта до 1 октября проводят анкетирование.

Для оперативного реагирования на проблемные вопросы молодых специалистов Гомельский облисполком запустил чат-бот «Молодые специалисты Гомельщины». «Анализ тематики обращений показал, что наиболее актуальные вопросы — это арендное жилье, выплаты единовременной денежной помощи, условия труда и график работы», — уточнила Татьяна Кручко.

«Работа по изучению качества мер по закреплению молодых специалистов будет продолжена и в дальнейшем», — заверила председатель комитета.