Ингредиенты:

— картофель — 1 кг.;

— бекон — 3–5 ломтиков;

— молоко — 120 мл.;

— сыр — 60–70 г.;

— сметана — 120 мл.;

— соль — по вкусу;

— перец черный молотый — по вкусу;

— зеленый лук — по вкусу.

Приготовление:

1․ Очищенную картошку нарежьте небольшими кусочками и отварите 15–20 минут.

2․ Тем временем нарежьте бекон и подрумяньте на сковороде.

3․ Слейте из кастрюли всю жидкость. Влейте молоко и сделайте пюре.

4․ Положите в пюре тертый сыр и размешайте, чтобы он полностью расплавился.

5․ Добавьте сметану с беконом, посолите, поперчите и перемешайте ещё раз. Готовое пюре посыпьте зеленью и подавайте к столу.