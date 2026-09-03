Ингредиенты:
— картофель — 1 кг.;
— бекон — 3–5 ломтиков;
— молоко — 120 мл.;
— сыр — 60–70 г.;
— сметана — 120 мл.;
— соль — по вкусу;
— перец черный молотый — по вкусу;
— зеленый лук — по вкусу.
Приготовление:
1․ Очищенную картошку нарежьте небольшими кусочками и отварите 15–20 минут.
2․ Тем временем нарежьте бекон и подрумяньте на сковороде.
3․ Слейте из кастрюли всю жидкость. Влейте молоко и сделайте пюре.
4․ Положите в пюре тертый сыр и размешайте, чтобы он полностью расплавился.
5․ Добавьте сметану с беконом, посолите, поперчите и перемешайте ещё раз. Готовое пюре посыпьте зеленью и подавайте к столу.