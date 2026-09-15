В ходе проверки торгового объекта в Калинковичском районе выявлено почти 40 кг охлажденных полуфабрикатов из мяса птицы с истекшими сроками годности и более 40 единиц хлебобулочных изделий неизвестного происхождения – на них отсутствовали документы о качестве и безопасности.

Также в магазине продавались томаты с потерей товарного вида (с признаками загнивания, усыханием), нарушались условия хранения мясных полуфабрикатов (температура составляла «минус» 11 0С вместо установленной от 0 0С до «плюс» 20С), на отдельные товары отсутствовали ценники и маркировка с необходимой для покупателей информацией о дате производства, сроках годности и условиях хранения.

Недоброкачественная продукция изъята из продажи. В отношении виновных начат административный процесс.

Работа торгового объекта приостановлена до устранения нарушений.

Комитет государственного контроля Гомельской области