Что в приоритете у белорусов

Подавляющее большинство белорусов — 87,6 процента — высказали доверие ­­Президенту. Об этом свидетельствуют результаты комплексного республиканского социологического исследования по общественно-политической тематике. При этом деятельность Главы государства по вопросу обеспечения безопасности внутри страны оценили как успешную 90% респондентов, по сохранению мира в стране на фоне напряженной мировой обстановки — 89,8%, по укреплению международных отношений — 81,2%, по развитию регионов — 75,4%, по сохранению стабильной социально-экономической ситуации — 73,5%. О чем свидетельствуют эти цифры, спросили у экспертов.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Дай бог, чтобы у какого-то западного политика было не 78 процентов, не 80 процентов, но хотя бы 60 процентов (поддержки населения. — Прим. ред.)… Нынешние социологические исследования показывают, что доверие людей значительно выросло даже после последних выборов. Это никто (даже наши беглые) не оспаривает. Ни американцы, ни европейцы. Почему американцы пошли со мной на переговоры? Потому что они знают реальную картину: они знают, кто реально управляет страной и какова роль этой беглой оппозиции… Поэтому разговаривают с властью, которая имеет здесь власть.

В интервью телеканалу RT, 20 апреля 2026 года



Высокий уровень доверия

Эксперты отмечают: результаты опроса четко показывают, насколько консолидировался белорусский народ, насколько он ценит мир, который белорусскому лидеру удалось сохранить, даже несмотря на происходящее вокруг. Еще один немаловажный фактор: данные исследования коррелируют и с результатами прошедших в 2025 году президентских выборов, и с тем, что люди говорят на всевозможных диалоговых площадках.

— Выборы — это тот важнейший маркер, который с точки зрения социологии является даже более репрезентативным, — отмечает депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский.

— По-прежнему сохраняется чрезвычайно высокое доверие Главе государства и проводимому им курсу на обеспечение мира, стабильности, суверенного развития Республики Беларусь как социально ориентированной модели. Вообще же, люди, которые постоянно работают с различными аудиториями и социальными слоями белорусского общества, а также активно присутствуют в информационном пространстве, этот уровень доверия отчетливо чувствуют. Поэтому такие показатели никого не удивили.

Грань нашего единства

Наши люди судят не по каким-то словам и лозунгам, как любят делать западные политики, а по конкретным делам. И результаты социологического исследования еще раз подтверждают, что та политика, та линия развития, которая была выбрана нашим ­­Президентом в самом начале его пути, правильная. К слову, говоря о рейтинге доверия к Главе государства, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская отмечает еще один момент: подобный показатель отражает единство белорусского народа и является важной составляющей суверенитета.

— Наш ­­Президент — это основа суверенности и независимости нашей страны, — подчеркивает она. — Именно на суверенности и независимости и строится наше государство. Теперь самое важное: что будет дальше? Останется этот фундамент таким же крепким или наши стены, не дай бог, дадут какую-то трещину? Об этом всегда говорит и Глава государства, который смотрит далеко в будущее. Фундамент в любом случае заложен, мы выстояли в 2020 году, когда нас пытались расколоть, разделить, разорвать на части.

Наша основа — крепкая. Теперь же важно понимать: от нас никто не отстанет. И именно на нас лежит ответственность сохранить то, что сделано для нас за последние три десятка лет. Очень дорогого стоит, что мы, белорусы, сами решаем судьбу своей страны.

Счастье по-белорусски

Важный аспект, на который обращают внимание эксперты. Люди по-разному думают о себе и о своем отношении к стране и миру, однако 81,7% наших соотечественников в первую очередь ощущают себя гражданами Республики Беларусь. Председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание» Алексей Авдонин особо подчеркивает: ассоциируют они этот статус в первую очередь с состоянием счастья и безопасности.

— А когда возникает счастье? — задается он вопросом. — Когда удовлетворены все первичные потребности: есть еда, безопасность, образование и будущее твоих детей, твое личное будущее, возможность накопления материальных благ. Когда имеется жилье, автомобиль, здоровье в порядке. Из этих норм вытекает прямое доверие ­­Президенту и Всебелорусскому народному собранию. То есть выбран правильный вектор развития общества и государства. Общество говорит: мы видим, что вектор верный, мы развиваемся правильно. И, согласно любым социологическим исследованиям и прикладной психологии народных масс, которую так любят наши оппоненты, народ обмануть нельзя.

Эти социологические исследования как раз и показывают, что народ верит в путь нашего развития, понимает, что положения программы, которые провозглашают власти, не расходятся с реальными делами, а реализуются в виде новых рабочих мест, предприятий, повышения заработной платы, низкого уровня инфляции, возможности накопления денежных средств. И как итог — тот самый высокий уровень доверия.

— Результаты нашего социологического исследования мы можем посмотреть не только на бумаге, в схемах, статистике, но и видим каждый день на улице, — отмечает политический обозреватель Григорий Азарёнок. — Возьмем любой праздник, например День города в Минске. 100 тысяч людей выходят и чувствуют себя в абсолютной безопасности. Ходит лично министр внутренних дел, следит за порядком, осматривает. А на улицах все хорошо. Люди слушают российского певца, радуются, поют о любви. Дальше открываем сайты по недвижимости, а там рекордные цифры по закупке жилья. Цены растут, спрос огромный, и он не снижается. В магазинах полки ломятся от обилия продуктов. Это всё мы видим в реальной жизни.

А что сейчас происходит в мире? Идут войны, страшные катаклизмы, деградирует экономика Евросоюза, миграционные кризисы, изнасилования, убийства, рост преступности, вернулись болезни из XIX века, голод в мире прогнозируют. А мы живем, хлеб жуем, все у нас прекрасно и замечательно. Люди это чувствуют, понимают. Поэтому вопрос безопасности и стабильности сейчас для всей планеты ключевой. Еще один важнейший момент, который зафиксировали, — это шкала ценностей.

На первом месте — здоровье. Это традиционно. На втором — семья, что противоречит западным ценностям. На третьем — благосостояние, финансовое благополучие. На четвертом — душевный комфорт. А как он сочетается с майданами, революциями, войнами? Да никак! То есть наши люди не хотят никаких перемен, майданов, войн и тому подобного. И на пятом месте — любовь. Посмотрите аналогичные социологические исследования на Западе. В первой тройке — карьера, деньги, личная самореализация. Мы разные по системе ценностей, поэтому беглых коробит от нашего социологического исследования. Они понимают, что им не удалось навязать нам свою систему ценностей. Не удалось из белорусов сделать этих перекати-поле, космополитов. Белорусы ценят свою землю, свою страну и ­­Президента.

СПРАВКА

С целью изучения общественного мнения и составления объективной картины оценки гражданами работы органов власти на всех уровнях был проведен опрос респондентов во всех регионах нашей страны. В социологическом исследовании приняли участие 2045 респондентов, в том числе 22,3% — из Минска, 16,3% — из Минской области, 14,3% — Гомельской, 14,2% — Брестской, 11,7% — Витебской, 10,7% — Гродненской, 10,5% — Могилевской. Среди них 78,9% городских и 21,1% сельских жителей. Среди опрошенных 55,3% женщин и 44,7% мужчин. Они относятся к разным возрастным группам: 18,6% участников — 18 -30 лет, 51,8% — от 31 года до 57 лет у женщин и 62 лет у мужчин, 29,6% — от 58 лет у женщин и 63 лет у мужчин. Высшее образование имеют 40,9% опрошенных, 44,2% — профессионально-техническое, среднее специальное, 14,9% — базовое (до 9 классов) или общее среднее (до 11 классов).

Сверка часов на старте пятилетки

Редактор отдела районной газеты «Авангард» Елизавета Малая:



– Около 80% белорусов, обращавшихся в местные органы власти, остались удовлетворены результатом. Это показывает отношение людей к тому, как работает власть на местах. Нередко судят о ней по конкретным делам: отремонтировали дорогу во дворе, решили вопрос с автобусным маршрутом, помогли с земельным участком.

Но за этим частным опытом стоит более широкая картина, которую предоставило социологическое исследование, проведенное Институтом социологии НАН Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований. Опрос охватил более 2 тысяч респондентов из всех регионов страны. Изначально было поставлено условие работать так, чтобы участники не ориентировались на сугубо позитивный результат. То есть не подгонять цифры под ожидания, а выяснить реальную картину. И вот что показало исследование. Для большинства белорусов главное в жизни – здоровье и семья. Более девяти из десяти опрошенных чувствуют себя в безопасности в своей стране, а почти 90% называют себя счастливыми людьми. Совету Министров доверяют 74,4% опрошенных, Всебелорусскому народному собранию – 70,1%, судебным органам – 69,2%. Есть чем гордиться, но есть и над чем работать.

Однако прослеживается и другой, менее очевидный результат. Респондентов спросили: кем они ощущают себя в первую очередь? И более 80% ответили, что гражданами Республики Беларусь. Не жителями области, не представителями какой-то социальной группы, а гражданами своей страны. Это говорит о том, что подавляющее большинство белорусов воспринимает себя частью целого, а значит, и частью общей ответственности за то, что происходит вокруг. Такое самоощущение не появляется само собой. Оно складывается из повседневности, из того, как работает власть, как решаются проблемы, как строится диалог между человеком и государством.

Важно то, что исследование проводилось не ради цифр, а имеет практическую цель. Сейчас, на старте новой пятилетки, нужно зафиксировать реальную картину того, что уже сделано, как люди оценивают работу власти, а главное – над чем еще предстоит работать. Именно такие данные входят в основу корректировок и новых решений.

Время – это ресурс, который нельзя тратить впустую. За пять лет можно как успеть многое, так и многое упустить. И то, что сегодня власть интересуется у людей результатами и проблемами, – признак того, что курс будет корректироваться с учетом реальной жизни, а не кабинетных представлений о ней. А значит, у нас есть возможность не повторять ошибок и двигаться вперед, понимая, что действительно важно для людей.