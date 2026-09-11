Правила участия в конкурсе коротких видеороликов «Моя история с Китаем»

Организаторы

Посольство Китайской Народной Республики в Республике Беларусь при поддержке Министерства информации Республики Беларусь

Кто может участвовать

К участию приглашаются все граждане Республики Беларусь (в том числе граждане Беларуси, работающие или обучающиеся на территории Китая). Наличие опыта в создании контента не является обязательным условием.

Тематика конкурса

Рекомендуемые (но не обязательные) темы:

Моя история изучения китайского языка;

Впечатление от поездок в Китай;

Знакомство с китайской культурой;

Китайско-белорусская дружба.

График проведения конкурса

Старт конкурса: 31 августа 2026 года

Окончание приема работ: 30 октября 2026 года

Этап оценки работ: с 1 по 30 ноября 2026 года

Церемония награждения победителей: декабрь 2026 года (дата будет уточнена позднее)

Требования к конкурсным работам

Видеоролики могут быть сняты как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации. Хронометраж – от 1 до 5 минут. Формат и жанр не ограничены. Технические требования: формат MP4 (или иной распространенный видеоформат), разрешение не ниже 720p. На видео не допускается наличие водяных знаков, логотипов или коммерческой рекламы.

Участник публикует конкурсную работу на одном или нескольких из перечисленных ниже интернет-платформ (публикация осуществляется на личной странице участника, доступ к которой не должен быть ограничен приватными настройками): X, Facebook, Telegram, TikTok, Instagram. В тексте публикации рекомендуется отмечать официальные аккаунты Посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь на соответствующих платформах, а также официальные аккаунты Министерства информации Республики Беларусь (при их наличии).

Каждый участник имеет право подать на конкурс не более одной работы.

Представленная работа должна быть создана специально для участия в данном конкурсе.

Использование контента, сгенерированного искусственным интеллектом (AI-материалов), строго запрещено. В случае обнаружения таких материалов участник лишается права на участие в конкурсе.

Язык работы – русский, китайский или смешанный (рекомендуется сопровождать видео субтитрами на китайском или русском языке, либо на обоих языках одновременно).

К участию допускаются только индивидуальные участники. Работы, подготовленные творческими коллективами или группами, не принимаются.

Содержание работ не должно нарушать законодательство Республики Беларусь и Китайской Народной Республики, а также содержать политически чувствительных, непристойных, дискриминационных или оскорбительных материалов.

Авторские права на работу сохраняются за участником. Однако Министерство информации Республики Беларусь и Посольство Китайской Народной Республики в Республике Беларусь имеют право использовать работы в некоммерческих информационных целях с обязательным указании имени автора.

В случае выявления фактов накрутки лайков, репостов или комментариев, плагиата либо использования AI-генерации участник автоматически дисквалифицируется.

Критерии оценки

Оценку конкурсных работ осуществляет жюри, в состав которого входят официальные представители китайской и белорусской сторон, а также приглашенные отраслевые эксперты.

При оценке работ жюри руководствуется следующими критериями: идейная направленность и смысловое содержание работы, творческий замысел и оригинальность, технический уровень исполнения. Наряду с указанными основными критериями также учитываются статистические данные о взаимодействии аудитории с публикацией – количество просмотров, отметок «нравится», репостов и комментариев.

Призовой фонд и награды

Организаторами учреждены следующие номинации:

Гран-при (1 победитель);

(1 победитель); Лучшая история (3 победителя);

(3 победителя); Лучшее творческое исполнение (3 победителя);

(3 победителя); Приз зрительских симпатий (3 победителя);

(3 победителя); За выдающуюся работу (5 победителей).

Победители будут награждение почетными дипломами и ценными подарками от организаторов конкурса.

Порядок подачи заявок

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 октября 2026 года направить заполненную регистрационную форму и конкурсную работу (в виде вложения) на специальный адрес электронной почты: shortvideo.contest@mail.ru. Образец регистрационной формы прилагается ниже.

Регистрационная форма участника Конкурса видеороликов «Моя история с Китаем»