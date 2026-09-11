Правила участия в конкурсе коротких видеороликов «Моя история с Китаем»

  1. Организаторы

Посольство Китайской Народной Республики в Республике Беларусь при поддержке Министерства информации Республики Беларусь

Кто может участвовать

К участию приглашаются все граждане Республики Беларусь (в том числе граждане Беларуси, работающие или обучающиеся на территории Китая). Наличие опыта в создании контента не является обязательным условием.

Тематика конкурса

Рекомендуемые (но не обязательные) темы:

  • Моя история изучения китайского языка;
  • Впечатление от поездок в Китай;
  • Знакомство с китайской культурой;
  • Китайско-белорусская дружба.

График проведения конкурса

Старт конкурса: 31 августа 2026 года

Окончание приема работ: 30 октября 2026 года

Этап оценки работ: с 1 по 30 ноября 2026 года

Церемония награждения победителей: декабрь 2026 года (дата будет уточнена позднее)

Требования к конкурсным работам

  • Видеоролики могут быть сняты как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации. Хронометраж – от 1 до 5 минут. Формат и жанр не ограничены. Технические требования: формат MP4 (или иной распространенный видеоформат), разрешение не ниже 720p. На видео не допускается наличие водяных знаков, логотипов или коммерческой рекламы.
  • Участник публикует конкурсную работу на одном или нескольких из перечисленных ниже интернет-платформ (публикация осуществляется на личной странице участника, доступ к которой не должен быть ограничен приватными настройками): X, Facebook, Telegram, TikTok, Instagram. В тексте публикации рекомендуется отмечать официальные аккаунты Посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь на соответствующих платформах, а также официальные аккаунты Министерства информации Республики Беларусь (при их наличии).
  • Каждый участник имеет право подать на конкурс не более одной работы.
  • Представленная работа должна быть создана специально для участия в данном конкурсе.
  • Использование контента, сгенерированного искусственным интеллектом (AI-материалов), строго запрещено. В случае обнаружения таких материалов участник лишается права на участие в конкурсе.
  • Язык работы – русский, китайский или смешанный (рекомендуется сопровождать видео субтитрами на китайском или русском языке, либо на обоих языках одновременно).
  • К участию допускаются только индивидуальные участники. Работы, подготовленные творческими коллективами или группами, не принимаются.
  • Содержание работ не должно нарушать законодательство Республики Беларусь и Китайской Народной Республики, а также содержать политически чувствительных, непристойных, дискриминационных или оскорбительных материалов.
  • Авторские права на работу сохраняются за участником. Однако Министерство информации Республики Беларусь и Посольство Китайской Народной Республики в Республике Беларусь  имеют право использовать работы в некоммерческих информационных целях с обязательным указании имени автора.
  • В случае выявления фактов накрутки лайков, репостов или комментариев, плагиата либо использования AI-генерации участник автоматически дисквалифицируется.

Критерии оценки

Оценку конкурсных работ осуществляет жюри, в состав которого входят официальные представители китайской и белорусской сторон, а также приглашенные отраслевые эксперты.

При оценке работ жюри руководствуется следующими критериями: идейная направленность и смысловое содержание работы, творческий замысел и оригинальность, технический уровень исполнения. Наряду с указанными основными критериями также учитываются статистические данные о взаимодействии аудитории с публикацией – количество просмотров, отметок «нравится», репостов и комментариев.

Призовой фонд и награды

Организаторами учреждены следующие номинации:

  • Гран-при (1 победитель);
  • Лучшая история (3 победителя);
  • Лучшее творческое исполнение (3 победителя);
  • Приз зрительских симпатий (3 победителя);
  • За выдающуюся работу (5 победителей).

Победители будут награждение почетными дипломами и ценными подарками от организаторов конкурса.

Порядок подачи заявок

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 октября 2026 года направить заполненную регистрационную форму и конкурсную работу (в виде вложения) на специальный адрес электронной почты: shortvideo.contest@mail.ru. Образец регистрационной формы прилагается ниже.

Регистрационная форма участника Конкурса видеороликов «Моя история с Китаем»

Фамилия, имя, отчество (полностью)  
Возраст  
Контактный телефон  
Адрес электронной почты   
Название конкурсной работы  
Платформа, на которой размещена конкурсная работа  
Ссылка на опубликованную работу (URL)  