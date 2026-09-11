Правила участия в конкурсе коротких видеороликов «Моя история с Китаем»
- Организаторы
Посольство Китайской Народной Республики в Республике Беларусь при поддержке Министерства информации Республики Беларусь
Кто может участвовать
К участию приглашаются все граждане Республики Беларусь (в том числе граждане Беларуси, работающие или обучающиеся на территории Китая). Наличие опыта в создании контента не является обязательным условием.
Тематика конкурса
Рекомендуемые (но не обязательные) темы:
- Моя история изучения китайского языка;
- Впечатление от поездок в Китай;
- Знакомство с китайской культурой;
- Китайско-белорусская дружба.
График проведения конкурса
Старт конкурса: 31 августа 2026 года
Окончание приема работ: 30 октября 2026 года
Этап оценки работ: с 1 по 30 ноября 2026 года
Церемония награждения победителей: декабрь 2026 года (дата будет уточнена позднее)
Требования к конкурсным работам
- Видеоролики могут быть сняты как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации. Хронометраж – от 1 до 5 минут. Формат и жанр не ограничены. Технические требования: формат MP4 (или иной распространенный видеоформат), разрешение не ниже 720p. На видео не допускается наличие водяных знаков, логотипов или коммерческой рекламы.
- Участник публикует конкурсную работу на одном или нескольких из перечисленных ниже интернет-платформ (публикация осуществляется на личной странице участника, доступ к которой не должен быть ограничен приватными настройками): X, Facebook, Telegram, TikTok, Instagram. В тексте публикации рекомендуется отмечать официальные аккаунты Посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь на соответствующих платформах, а также официальные аккаунты Министерства информации Республики Беларусь (при их наличии).
- Каждый участник имеет право подать на конкурс не более одной работы.
- Представленная работа должна быть создана специально для участия в данном конкурсе.
- Использование контента, сгенерированного искусственным интеллектом (AI-материалов), строго запрещено. В случае обнаружения таких материалов участник лишается права на участие в конкурсе.
- Язык работы – русский, китайский или смешанный (рекомендуется сопровождать видео субтитрами на китайском или русском языке, либо на обоих языках одновременно).
- К участию допускаются только индивидуальные участники. Работы, подготовленные творческими коллективами или группами, не принимаются.
- Содержание работ не должно нарушать законодательство Республики Беларусь и Китайской Народной Республики, а также содержать политически чувствительных, непристойных, дискриминационных или оскорбительных материалов.
- Авторские права на работу сохраняются за участником. Однако Министерство информации Республики Беларусь и Посольство Китайской Народной Республики в Республике Беларусь имеют право использовать работы в некоммерческих информационных целях с обязательным указании имени автора.
- В случае выявления фактов накрутки лайков, репостов или комментариев, плагиата либо использования AI-генерации участник автоматически дисквалифицируется.
Критерии оценки
Оценку конкурсных работ осуществляет жюри, в состав которого входят официальные представители китайской и белорусской сторон, а также приглашенные отраслевые эксперты.
При оценке работ жюри руководствуется следующими критериями: идейная направленность и смысловое содержание работы, творческий замысел и оригинальность, технический уровень исполнения. Наряду с указанными основными критериями также учитываются статистические данные о взаимодействии аудитории с публикацией – количество просмотров, отметок «нравится», репостов и комментариев.
Призовой фонд и награды
Организаторами учреждены следующие номинации:
- Гран-при (1 победитель);
- Лучшая история (3 победителя);
- Лучшее творческое исполнение (3 победителя);
- Приз зрительских симпатий (3 победителя);
- За выдающуюся работу (5 победителей).
Победители будут награждение почетными дипломами и ценными подарками от организаторов конкурса.
Порядок подачи заявок
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 октября 2026 года направить заполненную регистрационную форму и конкурсную работу (в виде вложения) на специальный адрес электронной почты: shortvideo.contest@mail.ru. Образец регистрационной формы прилагается ниже.
Регистрационная форма участника Конкурса видеороликов «Моя история с Китаем»
|Фамилия, имя, отчество (полностью)
|Возраст
|Контактный телефон
|Адрес электронной почты
|Название конкурсной работы
|Платформа, на которой размещена конкурсная работа
|Ссылка на опубликованную работу (URL)