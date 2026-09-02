Сельхозпредприятия района убирают кукурузу на силос. Для аграриев СУП «Морозовичи-Агро» важно провести этот этап работ быстро и качественно.

Высокий урожай зеленой массы и питательных веществ с каждого гектара – за это ценят кукурузу сельчане и отводят под нее немалые площади. Полученная силосная масса является основным видом корма для крупного рогатого скота в животноводстве в зимне-стойловый период и содержит большое количество энергии, крахмала и других полезных компонентов. Неслучайно заготовка кормов в СУП «Морозовичи-Агро», как и уборка зерновых и рапса, – стратегический и экономически значимый для предприятия в целом процесс.

– Технология возделывания кукурузы на силос включает ряд агрономических решений – от выбора гибридов, выращивания до заготовки силоса. К уборке кукурузы приступили в последний день лета, предстоит убрать 660 га, из них 200 га – на зерно. Зерно кукурузы сушим для длительного хранения и плющим в рукава как отличную комовую добавку в рацион нашим буренкам, – делится главный агроном Екатерина Вишнякова. – Но это будет чуть позже, а сейчас главная задача – в оптимальные сроки убрать царицу полей на силос и заполнить доверху траншеи. Только на территории МТФ «Папоротное» их шесть. Каждая вмешает порядка 2200 тонн.

К слову, их подготовке в хозяйстве уделили серьезное внимание: почистили подъездные пути, провели дезинфекцию, побелили, уложили слой соломы. Уже в процессе утрамбовки корма проверяют на соответствие температуре и влажности.

На одной из траншей искусно управляет «Амкодором» опытный аграрий Олег Костюченко, разравнивая и утрамбовывая привезенную зеленую массу. В период заготовки кормов навыки Олега Николаевича, отточенные на данном участке за 20 лет, как никогда востребованы. «Силос хороший, сочный, поэтому стараюсь максимально быстро и по технологии его заложить. Прочная кормовая база – залог благосостояния нашего предприятия и, соответственно, достойная заработная плата для каждого из нас», – уверен механизатор. В течение года его техника задействована на разных видах погрузочно-разгрузочных работ. Уроженец Казахстана в 1995 году переехал в Беларусь. Мирная и гостеприимная, она стала для него второй родиной, местом, где хочется жить и работать.

При въезде на МТФ автомобили, груженые зеленым золотом, пересекают дезбарьер, проходят взвешивание и следуют к силосной траншее. Одним из них управляет Даниил Кухаренко. Молодой человек уже отличился на уборке зерновых: перевез более двух тысяч тонн. На транспортировке также задействованы водители Александр и Денис Кравченко, Дмитрий Устиненко. Их задача – синхронно, без потерь идти рядом с комбайном по полю, а уже загруженную массу быстро доставить к месту хранения.



На заготовке травяных кормов, а теперь и силоса специализируется комбайнер Леонид Кульбаков. Уверенный ход по полю его КВК-800 замечаем издалека. Роторная жатка буквально врезается в массив кукурузы, срезая мощные стебли на одинаковой высоте. Далее они подаются к питающему аппарату, измельчаются и через силосопровод выгружаются в рядом идущий автомобиль. Но перед этим в зеленую массу дозированно добавляются консерванты. Для Леонида Кульбакова это уже девятый сезон. Зная, что в активную фазу уборки техника не должна подвести, готовил КВК основательно. За механизатором закреплена еще одна единица: в промежутках между полевыми работами он обеспечивает доставку кормов на животноводческих объектах. На весовой работает и супруга Леонида, Елена. Хоть и видятся они в жаркую уборочную пору редко, но не унывают, понимая, что работают на общий результат.

Несмотря на капризы погоды, кукуруза на полях сельхозпредприятия в этом году выросла знатная. Кормовой сорт «Полесский» в высоту достигает 3 метров. В чем залог хорошего урожая, Екатерина Вишнякова объясняет просто: строгое соблюдение технологии (внесение минеральных удобрений и органики, своевременное проведение химпрополок) и заботливые руки тех, кто выбрал работу на земле делом жизни.

Наталья Логунова

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