В числе приглашенных экспертов – делегат Всебелорусского народного собрания, председатель районного совета ветеранов Александр Куриленко, активистка БРСМ, учащаяся СШ №1 райцентра Кира Красуцкая.

Мероприятие прошло на базе ТЦСОН и началось с истории нашей страны. 17 сентября Беларусь отмечает День народного единства. Именно в этот день в 1939 году начался освободительный поход Красной армии, результатом которого стало воссоединение искусственно разделенного белорусского народа. Восстановилась историческая справедливость, и белорусы вновь обрели возможность жить, трудиться и развивать свою культуру в единых границах.

Сегодняшний диалог – это мост между прошлым и будущим, который строится на живой памяти, духовных ценностях и энергии нашей молодежи. Александр Куриленко рассказал об уроках истории через призму человеческих судеб, о важности сплоченности перед лицом внешних угроз, сделав акцент на том, что старшее поколение передает суверенную, мирную страну в руки молодых с наказом беречь это единство.

Кира Красуцкая в свою очередь поделилась, какими проектами, инициативами молодые люди доказывают свое единство и как выстраивается их сотрудничество со старшим поколением нашего района. Она обратила внимание, что патриотизм – это ежедневный труд.

Подводя итоги мероприятия, эксперты среди важнейших опор единства назвали память поколений и созидательную энергию молодости. Участники круглого стола могли задать интересующие их вопросы и высказать свое мнение. Диалог получился интересным и содержательным.

Как видим, сила белорусов всегда заключалась в умении слышать и слушать друг друга, объединяться перед трудностями и вместе созидать. И пока мы едины в своих ценностях, у нашей страны есть надежное будущее.

Подготовила Елена БЕЛКО

Фото Анастасии Лосевой