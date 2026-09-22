Юлия НЕСТЕРЧУК, заместитель начальника отдела ЖКХ, архитектуры и строительства райисполкома:

– Сегодня на совещании о перспективах жилищного строительства и повышения эффективности использования арендного жилья Президент напомнил о задачах, определенных на пятилетку. Акценты смещаются в сторону арендного жилья, которое должно стать основным инструментом решения жилищного вопроса и кадровых задач. Глава государства напомнил, что в 2026-2030 годах «запланировано построить с господдержкой 6,5 млн жилых квадратных метров, из них 5 млн – арендных». Среди приоритетов: цена метра – не выше среднемесячной заработной платы, нормативные, без долгостроев, сроки ввода и соответствующее качество.

По состоянию на 1 сентября 2026 г. на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в районе, состоит 1151 семья. Из общего числа состоящих на учете 362 семьи имеют право на получение жилых помещений социального пользования.

В рамках реализации задач социально-экономического развития района на пятилетний период определена потребность в строительстве жилья на 2026-2030 годы, включая объемы возведения арендного жилья. Планируется строительство многоквартирных жилых домов в аг. Коммунар, г.п. Уваровичи, аг. Широкое, д. Уза, г. Буда-Кошелево. Оно направлено на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и закрепление квалифицированных специалистов в районе. При этом, строительство жилых домов планируется под выделяемые источники финансирования.

Кроме того, с 2025 года жилье для своих работников возводят организации и предприятия района. Так, в 2025-м опытный лесхоз ввел в эксплуатацию одноквартирный жилой дом для молодых специалистов, в 2026-м – 1 жилой дом построило ФХ «Днепр-Агро». К концу текущего года РУП «Белоруснефть-Особино» планирует строительство 35 квартир общей площадью 1964,9 кв. м для своих работников с использованием субсидий в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 29 августа 2024 г. №344.

Плата за пользование государственным арендным жильем формируется на основе базовой величины, базовой ставки, общей площади помещения и корректирующих коэффициентов. Отдельно от платы за пользование наниматель обязан в полном объеме оплачивать жилищно-коммунальные услуги и потребляемые энергоресурсы по установленным тарифам. Законодательством предусмотрены категории граждан, имеющие право на получение арендного жилья с применением понижающего коэффициента (молодые специалисты, определенные категории категорий военнослужащих, граждане, жилье которых признано непригодным для проживания, и др.).

Несмотря на это, не все граждане, проживающие в арендном жилье, добросовестно и своевременно оплачивают жилищно-коммунальные услуги. В настоящее время на исполнении в органах принудительного исполнения находится свыше 600 исполнительных производств данной категории. В качестве крайней меры воздействия в судебные органы направлено 2 исковых заявления о выселении граждан из занимаемых жилых помещений.

Помимо развития фонда арендного жилья, в районе активно ведется строительство индивидуальных жилых домов с привлечением государственной поддержки. С начала текущего года жилищные условия улучшили 22 многодетные семьи. Всего же в 2026 году улучшение жилищных условий предусмотрено для 38 многодетных семей путем строительства и реконструкции жилых помещений. Дополнительно 5 семей улучшат жилищные условия путем приобретения жилья на вторичном рынке за счет льготных кредитных ресурсов в соответствии с Указом №95 и досрочного использования средств семейного капитала.

В целом же по состоянию на 1 сентября 2026 г. в процессе улучшения жилищных условий находятся 92 семьи, из которых 64 осуществляют строительство одноквартирных жилых домов, 26 – реконструкцию жилых помещений, 1 приобрела жилье на вторичном рынке в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №95, 1 – за счет средств семейного капитала.

Районный исполнительный комитет информирует граждан о наличии 12 свободных (незанятых) земельных участков, предназначенных для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов. Участки расположены в г. Буда-Кошелево в микрорайоне «Молодежный» и предоставляются без проведения аукциона в порядке очередности. Для получения земельного участка гражданам необходимо подготовить пакет документов, подтверждающий нуждаемость в улучшении жилищных условий, и подать заявление с приложением документов в местный исполнительный комитет по месту нахождения участка. При выборе участка в г. Буда-Кошелево необходимо обратиться в отдел землеустройства райисполкома, в сельской местности – в соответствующий сельский исполнительный комитет.

Ознакомиться с перечнем свободных (незанятых) земельных участков, которые могут быть предоставлены гражданам для строительства и обслуживания жилых домов, можно в Едином реестре имущества, ссылка на который размещена на официальном сайте райисполкома (земельные участки – Единый реестр имущества – Перечни свободных (незанятых) земельных участков) или непосредственно в отделе землеустройства райисполкома и сельском исполкоме.

В настоящее время в перечень свободных (незанятых) земельных участков включено 4 земельных участка: г. Буда-Кошелево, ул. Советская, 13 (0,10 га); д. Уза, ул. Коммунаров, д. 10Б (0,15 га); д. Уза, ул. Черствого Г.Д., д.14 (0,15 га); аг. Коммунар, ул. Вишневая, д.7 (0,1070 га). Но следует помнить, что строительство дома на предоставленном для этого земельном участке необходимо завершить в течение 3 лет с даты государственной регистрации права собственности на участок, иначе его могут изъять.