Обозначая злободневные вопросы в сфере строительства жилья, Александр Лукашенко констатировал, что новые квартиры возводятся не под реальную потребность, а ради выполнения доведенных заданий. «Катастрофа, не так? При этом регионы иногда жалуются, что отсутствует не только необходимость строительства, но и источники финансирования», — отметил он.

«Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко указал на положительные примеры такого подхода. Они есть в Петрикове («Беларуськалий»), Руденске (БНБК), Турове (Туровский молочный комбинат), Витебске (Витебская бройлерная птицефабрика) и ряде других населенных пунктов.

Глава государства также отметил, что со вступлением в силу указа №344 «О субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений» 1 января 2025 года процесс активизировался. «Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало: 153 в 2025 году. Что нам нужно решить, чтобы эта практика стала более массовой?» — поставил вопрос перед участниками совещания Президент.

Белорусский лидер обозначил некоторые шаги, необходимые для решения этих вопросов. Речь идет о создании прозрачной системы учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. «Допустим, человек работает на МАЗе, состоит на учете, готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно», — сказал он.

Еще один шаг — возведение жилья с акцентом на малые населенные пункты и ровно в таком количестве, какое необходимо для развития экономики региона. Кроме того, как подчеркнул Александр Лукашенко, до закладки любого многоквартирного дома следует четко определиться с источниками финансирования: «Прежде чем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги».

Он также обратил внимание на необходимость более широкого вовлечения предприятий реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. «Это не только бюджетные деньги. И предприятие должно вкладывать свои деньги», — добавил глава государства.