На следующей неделе в Беларусь придут скандинавский холод и ливни, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





«Лето собирает чемоданы в южные страны, и в наши края устремляется осень. В связи с этим в ближайшее время сентябрь попытается не только вернуть температурный режим в климатическое русло, но и погрузить нас в атмосферу туманов и серых дождей. Если в пятницу и выходные в Беларуси при повышенном фоне атмосферного давления будет отмечаться умеренно теплая с кратковременными дождями погода, то на следующей неделе осеннее солнце плотно затянут поля фронтальной облачности атлантических циклонов, которые принесут сырую, а местами ветреную погоду, а также откроют путь воздушным массам со Скандинавии (идеальное время для горячего чая и домашнего уюта). Поэтому погода и природа за окном будет максимально соответствовать календарю: свежо, пасмурно и дождливо, с одной стороны, но в то же время невероятно пестро и сказочно красиво — с другой. Так, до конца текущей недели (18-20 сентября) территория Беларуси будет находиться под доминирующим влиянием области повышенного атмосферного давления, поэтому осадков ожидается немного, лишь в отдельных районах страны при смещении фронтальных разделов и в неустойчивом воздухе пройдут кратковременные дожди. Вместе с тем, вследствие адвекции воздушной массы умеренных широт, температурный фон прогнозируется около средних многолетних значений (климатическая норма второй декады сентября 11,4-14 градусов) и в дневные часы будет колебаться от плюс 16 градусов по северу, северо-западу до плюс 25 градусов по юго-востоку», — рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 18 сентября, будет без существенных осадков, лишь ночью преимущественно по востоку страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем — плюс 16-22.

В субботу, 19 сентября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля, днем — плюс 17-24.

В воскресенье, 20 сентября, будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем в основном по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, местами по югу и юго-востоку — плюс 3-5. Днем будет от плюс 16 градусов по северо-западу до плюс 25 градусов по юго-востоку.

«На следующей рабочей неделе (21-23 сентября) территория нашей страны окажется в циклонической циркуляции. В результате чего очередные фронтальные разделы принесут новые порции осадков в большинство районов страны. При этом 21 сентября (понедельник) местами дожди будут достигать сильных критериев, в дневные часы также не исключены грозы. Вместе с тем с северо-западными потоками в страну начнет поступать прохладный воздух, температурный фон понизится и в ночные часы станет колебаться от 3 до 14 градусов, а днем будет находиться в диапазоне от 9 до 18 градусов. В ночные и утренние часы во влажном воздухе в отдельных районах страны будут сгущаться туманы. Похолодает», — поделились прогнозом синоптики.

В понедельник, 21 сентября, на большей части территории страны пройдут дожди, местами ожидаются сильные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов тепла, днем — плюс 12-18.

Во вторник, 22 сентября, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов выше нуля, днем — плюс 10-17.

В среду, 23 сентября, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов тепла, днем — плюс 9-16.

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