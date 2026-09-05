«Такие встречи мастеров, печатников и любителей художественного слова являются неизменным источником мудрости предков, живого диалога между людьми и средством формирования в обществе общечеловеческих ценностей», — говорится в поздравлении.
Президент отметил, что в этом году гостей праздника принимает гостеприимный Костюковичский район — край шумливых боров и древних храмов, родина выдающихся белорусских классиков Аркадия Кулешова и Ивана Чигринова.
«Уверен, что именно на этой земле каждый сможет прикоснуться к настоящим литературным сокровищам нашего народа, услышать звучание родного языка, открыть для себя новые имена и произведения современных белорусских и зарубежных авторов», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Удзельнікам і гасцям Дня беларускага пісьменства
Паважаныя сябры!
Шчыра віншую вас з Днём беларускага пісьменства — традыцыйным восеньскім святам самабытнай нацыянальнай культуры і яе багатай духоўнай спадчыны.
Такія сустрэчы майстроў, друкароў і аматараў мастацкага слова з’яўляюцца нязменнай крыніцай мудрасці продкаў, жывога дыялогу паміж людзьмі і сродкам фарміравання ў грамадстве агульначалавечых каштоўнасцей.
Сёлета гасцей прымае паэтычная Касцюкоўшчына — край шумлівых бароў і старажытных храмаў, радзіма выбітных беларускіх класікаў Аркадзя Куляшова і Iвана Чыгрынава.
Упэўнены, што менавіта на гэтай зямлі кожны зможа дакрануцца да сапраўдных літаратурных скарбаў нашага народа, пачуць гучанне роднай мовы, адкрыць для сябе новыя імёны і творы сучасных беларускіх і замежных аўтараў.
Жадаю ўсім моцнага здароўя, цікавых сустрэч, невычэрпнага творчага натхнення і дабрабыту.
Аляксандр Лукашэнка
- Праздник книги, истории и культуры: ХXXIII День белорусской письменности
- Музей редкой книги и экспозицию «Кабинет писателя» презентуют в Костюковичах