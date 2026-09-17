Единство белорусского народа равно независимости государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.
- Лукашенко философски оценил плюсы и минусы геополитического положения Беларуси
- Лукашенко: чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим
- День возвращения миллионов белорусов в свою семью. Лукашенко о значимости 17 сентября
«Единство белорусского народа равно независимости нашего государства. Это элемент и показатель нашей независимости. Единство — это наша независимость», — подчеркнул белорусский лидер.
/Будет дополнено/.