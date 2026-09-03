Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил о задаче организовать качественное питание детей в школах. Об этом он заявил, принимая с докладом министра образования Андрея Иванца, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне Президента. Такая задача перед правительством, вами была поставлена, — сказал глава государства. — Я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что как бы тут детям предложить почти ресторанное или еще какое-то меню. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает. Поэтому сосиски, колбасы и так далее. Что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать».

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