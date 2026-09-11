Президент Беларуси Александр Лукашенко на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский ознакомится с развитием и практическим использованием в войсках систем связи, сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложат о назначении, составе, боевых возможностях, перспективах и направлениях развития войск связи Беларуси с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, а также о состоянии системы управления Вооруженных Сил и ходе оперативно-специального учения войск связи.

Александр Лукашенко ознакомится со средствами и комплексами связи, стоящими на вооружении войск, с перспективными средствами связи, выпускаемыми предприятиями Госкомвоенпрома.

Президенту также продемонстрируют, как средства связи и автоматизации используются на практике при управлении элементами боевого порядка батальона из состава сил немедленного реагирования.