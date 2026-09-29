Политика многовекторности никак не отдаляет Беларусь от России. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских, передает корреспондент БЕЛТА.





«Что касается наших торгово-экономических отношений, вы хорошо знаете наши возможности. Я всегда губернаторам России говорю: смотрите, если мы что-то можем сделать в этой ситуации для вас, всегда сделаем. Не глядя на то, что там говорят вокруг нас. И особенно то, что пишут, особенно в России, — сказал глава государства. — Я очень внимательно отслеживаю средства массовой информации, поскольку война в том числе сегодня идет прежде всего в СМИ. И откровенно вам скажу, что иногда с удивлением читаю то, что некоторые там не то блогеры, не то еще кто-то пописывают в отношении Беларуси. Про многовекторность и так далее. Уже сколько раз говорил об этом, что многовекторность никак не отдаляет нас от Российской Федерации».

«Да, мы проводим многовекторную политику, потому что экономика в основе», — заметил Александр Лукашенко.

Он пояснил, что если, например, западное «крыло» сотрудничества было обрублено по инициативе самого Запада, то Беларусь, реализуя многовекторную политику, обратилась на юг, юго-запад, на восток, интенсифицирует отношения с государствами Африки.

«Наш интерес и векторы там, где наша экономика. Здесь не идет речь о наших глубинных отношениях, прежде всего с вами, Российской Федерацией. Поэтому болтовня про эту многовекторность и упреки в адрес Лукашенко абсолютно несовместимы, — сказал Президент. — И потом, я уже 30 с лишним лет работаю Президентом. Не для меня уже менять какие-то векторы. Как некоторые даже уже дошли до того, что «Лукашенко — это не союзник». Ну, это дело вкуса. Пока мы (и, думаю, будет так и дальше) находим общий язык с руководством Российской Федерации. И с Президентом России, и с руководителями ведущих партий. Никаких расхождений в подходах».

«Мы — патриоты, мы готовы защищать свое Отечество. И вы должны знать, что отхода здесь никакого и тем более предательства нет и быть не должно. Чем заканчивается предательство, вы видите в Украине. Мы не хотим повторить эту судьбу», — подчеркнул Александр Лукашенко.

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