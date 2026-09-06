Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Нефтяная, газовая и топливная промышленность объединяет тысячи специалистов, чья ежедневная работа зачастую остается без общественного внимания, но ее результат ощущает каждый из нас. Бесперебойное функционирование предприятий и транспорта, тепло в домах, устойчивость экономики и комфорт повседневной жизни — во всем этом есть частица ваших труда, знаний и ответственности», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что традиции, заложенные предшествующими поколениями, позволяют специалистам осваивать новые производства, совершенствовать инфраструктуру, активно использовать современные технологии и передовые компетенции, а также растить достойную смену.

Президент поблагодарил ветеранов и работников отрасли за преданность любимому делу.

«Убежден, и в дальнейшем ваши опыт и профессионализм позволят добиваться высоких результатов, обеспечивать развитие и процветание Беларуси», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал работникам нефтяной, газовой и топливной промышленности крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых свершений.

Поздравление Президента работникам нефтяной, газовой и топливной промышленности