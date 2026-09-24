Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Сената Пакистана Саидом Юсуфом Разой Гилани предложил провести серьезную ревизию отношений двух стран, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства, приветствуя высокого гостя и членов делегации Пакистана, обратил внимание на значительный опыт работы Саида Юсуфа Разы Гилани на различных должностях, в том числе в органах исполнительной и законодательной власти, а также отметил его практические знания, особенно в области экономики.

«У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, — чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, существующих проектов, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Чтобы не было задержек в реализации этих проектов», — сказал глава государства.

Пользуясь случаем, Александр Лукашенко попросил передать самые добрые слова и пожелания здоровья нынешнему премьер-министру Шахбазу Шарифу, а также бывшему премьер-министру страны Навазу Шарифу. Президент поблагодарил их за все, что они сделали для развития белорусско-пакистанских отношений. «Очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало», — добавил глава государства.

Белорусский лидер упомянул о варианте, который был предложен пакистанской стороной во время его визита к Навазу Шарифу. «Он предложил хороший вариант (мы его абсолютно поддерживаем, у нас есть соответствующий опыт) наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила, желание, работа парламентариев будет направлена в этом ключе, мы многого можем достигнуть в наших отношениях», — считает глава государства.

«Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют», — подытожил Президент.

В свою очередь председатель Сената Пакистана поблагодарил главу белорусского государства за прекрасный прием, оказанный ему лично и всей делегации. «Это мой первый визит в Беларусь. И мы считаем нашу дружбу чем-то очень важным», — отметил он.

Он также поздравил Президента Беларуси и председателя Совета Республики с 30-летием существования верхней палаты парламента.

В интервью журналистам Саид Юсуф Раза Гилани дал высокую оценку итогам встречи. «У меня состоялась прекрасная встреча с господином Президентом, большим другом Пакистана. Наша страна также является большим другом Беларуси. Мы очень эффективно сотрудничаем на разных площадках, включая ООН, ШОС, Межпарламентский союз», — сказал он.

«Мы коснулись конкретных вопросов развития экономических отношений, ведь сегодня дипломатия и экономика — практически одно и то же. Обсуждались шаги, которые необходимо предпринять. Ведь мы (Беларусь и Пакистан. — Прим. БЕЛТА) подписали около сотни меморандумов о взаимопонимании и теперь нужно конвертировать их в конкретные действия. Мы должны сфокусироваться на исполнении принятых решений. Работы много, но мы справимся», — уверен председатель Сената Пакистана.-