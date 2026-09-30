Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на внесение в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь бюджетно-налогового пакета документов на 2027 год. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

По согласованию с Президентом в Палату представителей будут направлены проекты законов «О республиканском бюджете на 2027 год», «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2027 год».