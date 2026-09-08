— на 4 км а/д Р-35 «Калинковичи – Брагин – Комарин – граница Украины». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 70 км/ч;

— в районе дома ООТ «Поворот на микрорайон Заречный» по ул. Иваненко в г. Мозыре. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— на 31 км а/д «подъезд от М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин».Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового -70 км/ч;

— в районе дома №48 по ул. Советской в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 50 км/ч;

—мобильный комплекс «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» с 127 по 132 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель -Кобрин». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового -70 км/ч.

Призываем всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения, избегать резких маневров и необдуманных перестроений!

По информации Госавтоинспекции Гомельщины