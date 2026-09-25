Министерство жилищно-коммунального хозяйства открыло обратный канал связи для граждан по вопросам подготовки к отопительному периоду. Белорусы могут сообщить о проблемах, которые требуют оперативного вмешательства. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве призвали:

— Открыты двери в подвал или на чердак, есть проблемы с окнами, входными или тамбурными дверями? Заметили поврежденную теплоизоляцию на теплотрассе, пар из колодца или ливневки? Расскажите нам об этом — ваше сообщение поможет своевременно обратить внимание на ситуацию.

Для этого необходимо открыть официальный телеграм-канал Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, нажать на название канала вверху экрана, выбрать значок чата, описать проблему с указанием конкретного адреса, при необходимости прикрепить фото и отправить сообщение. Также о проблеме можно сообщить через Instagram-аккаунт ведомства.

В министерстве подчеркнули: чем подробнее будет описана ситуация и указан адрес, тем оперативнее специалисты смогут разобраться. Обратная связь работает для того, чтобы подготовка к отопительному периоду прошла максимально качественно и без сбоев.