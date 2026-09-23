Второй республиканский молодежный женский форум «Женская энергия для большого дела» собрал в Минске около 200 представительниц прекрасного пола в возрасте от 18 до 31 года, работающих в реальном секторе экономики.

Гомельщину представляют 25 человек — педагоги, лесоводы, юристы, журналисты, бухгалтеры, работницы культуры. В этом году ключевое направление форума — раскрытие потенциала молодых женщин, формирование позитивного взгляда на семью и детей, а также поддержка в вопросах семейного благополучия. Это площадка для открытого диалога, обмена опытом и генерации новых идей.

Как отметила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская, важно понимать актуальные запросы современных женщин, а карьера и семья сегодня для молодежи не являются взаимоисключающими понятиями:

«Всегда интересно наблюдать за мыслями молодежи, их стремлениями, чтобы понять, в каком направлении они хотят двигаться. Сегодня видно, что форум востребован. Девушки хотят собираться и понимают, какие темы еще нужно обсудить».

Гомельщина официально