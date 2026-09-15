Дни подписчика прошли в коллективах филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро», ООО «БелЭкстех», Буда-Кошелевского РЭС и Уваровичской школы.

В мероприятиях приняли участие главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Александра Фролова, начальник районного узла почтовой связи РУП «Белпочта» Татьяна Зятикова, редактор отдела газеты «Гомельская праўда» Роман Старовойтов, а также представители районной газеты «Авангард» заместитель главного редактора Наталья Логунова и редактор отдела Елизавета Титоренко.

О том, как оформить подписку на печатную или электронную версию газеты через систему ЕРИП, рассказали представители районки. Не остались без внимания и официальные страницы издания в социальных сетях. Участникам напомнили, что там оперативно появляются свежие новости, фоторепортажи и анонсы событий, и о том, что по итогам подписки на квартал среди подписчиков разыгрываются ценные призы. Для участия достаточно оформить подписку и прислать квитанцию в личные сообщения редакции в соцсетях.

Роман Старовойтов подробно рассказал о газете «Гомельская праўда», ее рубриках и текущих проектах, затем провел викторину, разыграв ценные призы. Участники активно включились в игру, а победители получили памятные подарки от издания.

Александра Фролова и Татьяна Зятикова обратили внимание, как важно читать проверенные источники. Фейки и недостоверные новости сегодня распространяются мгновенно, поэтому доверять стоит только официальным изданиям. Они призвали подписываться не только на районку и областные газеты, но и на республиканские, чтобы всегда быть в курсе того, что происходит в стране.

Завершились встречи вручением призов с фирменными логотипами изданий постоянным подписчикам и читателям. А те, кто еще не оформил подписку, могли сделать это прямо на месте.

Елизавета Малая

Фото Натальи Логуновой, Лизы Александровой и из архива участников