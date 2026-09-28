На портале «Е-Паслуга» появилась новая электронная услуга по учету доходов физлиц, сообщили БЕЛТА в Национальном центре электронных услуг.

«С 28 сентября на едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» доступна к заказу новая электронная услуга 3.05.03 «Сведения о доходах физического лица, которыми располагает налоговый орган», предоставляемая на основе информации из автоматизированной информационной системы «Учет доходов физических лиц» Министерства по налогам и сборам. Потребителями электронной услуги являются физические лица», — отметили в Национальном центре электронных услуг.

Запрос информации осуществляется физическим лицом в отношении себя лично.

Электронная услуга 3.05.03 предоставляется на едином портале электронных услуг со строгой аутентификацией посредством ЕС ИФЮЛ (с использованием действующего личного ключа, СОК которого издан РУЦ ГосСУОК, биометрических документов, удостоверяющих личность, а также иных способов строгой аутентификации, доступных в ЕС ИФЮЛ) и (или) уникального идентификатора.