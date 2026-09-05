С 5 сентября на территории Буда-Кошелевского района введено ограничение на посещение лесов в связи с установившимся III классом пожарной опасности.
При ограничении заходить в лес можно для прогулок, собрать грибы или ягоды. Въехать на территорию леса на машине нельзя, также запрещено разводить костры.
В случае обнаружения возгорания или лесного пожара, незамедлительно информируйте об этом сотрудников ближайшего лесничества или лесхоза по телефону 7-52-71 или МЧС по телефону 101!
С картой запретов и ограничений на посещение лесов в районах Республики Беларусь вы можете ознакомиться здесь
По информации Буда-Кошелевского опытного лесхоза