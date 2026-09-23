Магнитная буря, вызванная влиянием на Землю корональной дыры на Солнце, ожидается 24 сентября. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сведения лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Специалисты отмечают, что это будет вторая магнитная буря осени, первая была зафиксирована 8 сентября.

«Наиболее значимыми событиями ближайших дней кроме наступающего осеннего равноденствия, о котором мы еще напишем, станет, по-видимому, вторая магнитная буря осени, которая ожидается 24 сентября, то есть уже в этот четверг», — говорится в сообщении.

Как уточняется, ожидаемая магнитная буря будет связана с крупной корональной дырой на Солнце.

При этом вспышечная активность на Солнце в ближайшие дни, по прогнозу лаборатории, останется относительно низкой, интенсивность геомагнитного шторма может достигнуть уровня G1 («слабая») с показателями в 4-5 баллов. Одновременно возможны отрывы крупных протуберанцев.

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