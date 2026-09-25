Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит напряженные задачи для лесной отрасли. Это касается как выпуска необходимых машин и оборудования, так и лесозаготовки и производства востребованной на внешних рынках продукции из дерева. Об этом он заявил в Логойском районе во время посещения предприятия «АМКОДОР-ЛЕСМАШ», передает корреспондент БЕЛТА.

«Надо торопиться, надо делать быстрее. Ни в коем случае не расслабляться. Потому что вы быстрее займете рынки, которые освобождаются. А в Беларуси надо однозначно усиливать заготовку леса, — подчеркнул белорусский лидер. — Надо делать быстро и работать столько, сколько надо».

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