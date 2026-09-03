Накроют ли Беларусь торнадо 4-5 сентября, рассказали корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





В сети появилась информация о том, что по Беларуси могут пройтись торнадо. Синоптики рассказали, стоит ли ждать такого природного явления белорусам. «Смерч (или североамериканский вариант «торнадо») — сильный маломасштабный (диаметром от 10 м до 1500 м) вихрь с вертикальной осью вращения. Он формируется под кучево-дождевыми облаками и имеет небольшую продолжительность существования (от нескольких минут до нескольких часов). Чаще всего смерчи наблюдаются в теплое время года, когда в атмосфере наблюдается сильная неустойчивость, которая характеризуется наличием зон активной конвективной деятельности (грозы, ливни, град, шквалы). При этом отмечается наличие теплых и влажных потоков в нижней части атмосферы и сухих потоков в ее верхней части. Наиболее часто такие условия формируются при прохождении холодных атмосферных фронтов. Синоптическая ситуация 4-5 сентября не будет способствовать развитию активных конвективных процессов, сопровождаемых образованием торнадоопасных ячеек», — пояснили в Белгидромете.

В результате влияния атмосферных фронтов, смещающихся через территорию Беларуси в восточном направлении, до конца недели погода в стране будет сырой и ветреной. В пятницу, 4 сентября, под влиянием фронтальных разделов от частного циклона, центр которого сместится с акватории Балтийского моря на Финский залив, ночью по западной половине, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы местами их будут сопровождать грозы. Ветер прогнозируется южный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с. Температурный фон в ночные часы составит 7-13 градусов тепла, по западу — до плюс 16. Дневные максимумы окажутся в пределах от плюс 16 градусов по северо-западу до плюс 24 градусов по юго-востоку. В дальнейшем на атмосферном фронте сформируется очередной циклон, который 5 сентября (суббота) еще больше ухудшит погоду. Ожидается преобладание облачной погоды. Временами пройдут дожди, ночью и утром местами они достигнут сильных критериев. В отдельных районах прогремят грозы. «В условиях значительных барических градиентов во многих районах страны ожидается усиление западного ветра с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, днем будет от плюс 14 градусов по северу до плюс 23 градусов по югу. Ветреная погода сохранится и в воскресенье, 6 сентября, при этом дожди хоть и будут отмечаться на большей части территории страны, но уже станут носить кратковременный характер. Днем в отдельных районах дожди будут сопровождаться грозами. Ночью местами, днем во многих районах будет усиливаться ветер с порывами 15-20 м/с. А вот температурный фон понизится: ночью — плюс 7-13, дневные максимумы не превысят плюс 14-20», — поделились прогнозом в Белгидромете.

Кроме того, синоптики напомнили, что в условиях сильного ветра крайне важно соблюдать правила безопасности. «Если стихия застала на улице, немедленно укройтесь в подъезде. Дома закройте окна, выключите электричество и газ, перекройте водопровод. Избегайте розеток, труб и проводов. Безопаснее всего находиться вдали от окон, в коридорах или у встроенных шкафов. После бури не приближайтесь к оборванным проводам и сомнительным сооружениям. Важно следить за составленными Белгидрометом предупреждениями, которые в оперативном режиме размещаются на наших сайтах, в социальных сетях и мобильном приложении «Погода в кармане», — подытожили в Белгидромете.