1 октября в народном календаре празднуется Арина Шиповница (по православному календарю вспоминают мученицу Ариадну Фригийскую). Этот день связывали с различными традициями и множеством запретов, нарушение которых могло стать причиной болезней, разорения и разлада в семье.

Что нельзя делать

Согласно поверьям, известным с давних времен, 1 октября нельзя пускать в дом посторонних. Бытовало мнение, что в этот день гости могут нагрянуть с недобрыми помыслами. Исключение — родственники и близкие друзья.

На Арину Шиповницу не стоит болтать и сплетничать. Есть вероятность поссориться с собеседником или испортить свою репутацию.

Не стоит рассказывать о своих успехах. Хвастунам не повезет: в ближайшее время они рискуют лишиться всего, чем гордятся.

Если отвернетесь от просящего, в скором времени сами окажетесь на его месте. Чем больше добрых дел у вас получится сделать 1 октября, тем большая удача вас будет ждать в ближайшее время.

В этот день ни в коем случае не стоит оставлять детей без присмотра. Говорили, что если ребенок чего-то испугается, то потеряет покой и сон, а также начнет часто болеть.

Не рекомендуется критиковать стариков и повышать на них голос. Нарушение данного запрета чревато болезнями.

Незамужним девушкам строго-настрого запрещали стричь волосы. Дело в том, что из-за этого якобы можно было никогда не встретить суженого и коротать свой век в одиночестве.

1 октября нельзя давать кому-либо в долг. Деньги вам не вернут, а в скором времени вы потеряете, все свои накопления из-за нелепой случайности.

Что можно делать

В Аринин день православные просят святую о семейном благополучии. Также к ней обращаются те, кто никак не может поправить здоровье.

1 октября традиционно собирали шиповник. Люди знали о его полезных свойствах. Они готовили специальные сборы и отвары, надеясь с их помощью пережить холода без болезней.

В первый день второго осеннего месяца женщины продолжали ходить друг к другу на «капустники». Они собирались в одной избе и рубили капусту, а чтобы не скучать, развлекали подруг всевозможными байками.

Приметы о погоде

Чтобы понять, какой погодой порадует октябрь, в давние времена люди присматривались к деревьям. Если береза пожелтела, но не сбросила листья, ближайшие три недели снег точно не пойдет. Зима также окажется поздней.

Если с рябины осыпались почти все ягоды, осень затянется. А в следующем году весна придет позже обычного.

Заметив, что на хвойных иголки сохнут, наши предки ожидали жару будущим летом.

Также бытовало мнение, что погода 1 октября соответствует погоде 1 апреля.

Подготовила Екатерина Зайкова