19 сентября с давних пор верующие отмечают Михайлово чудо: день посвящен памяти архангела Михаила и его добрым делам. Христиане считают его своим покровителем. В народном календаре – Михайлов день, дата, связанная с множеством традиций и суеверий, касающихся всех сфер жизни.

Что нельзя делать

Не отправляйтесь в путь. Вас могут подстерегать финансовые потери, опоздания, а также встреча с мошенниками или грабителями.

Не мойте голову взрослым — это грозит болезнями и бессонницей. Детей тоже лучше не купать: считается, что вода может «смыть» ум.

Избегайте выпечки и хлеба. Даже кусочек хлеба может навредить здоровью. Не замешивайте тесто.

В Михайлов день не поощрялась работа. Более того, тому, кто излишне усерден и трудится не покладая рук, в старину пророчили беды и несчастья.

Не давайте обещаний, которые не сможете сдержать (это приведет к ссорам).

Не злословьте, не сплетничайте и не хвастайтесь. Из-за этого может пострадать ваша репутация, а вернуть себе доброе имя будет очень и очень непросто.

Что можно делать

Дата считается благоприятной для налаживания отношений и прощения старых обид. Если с кем-то в прошлом вы поругались и даже перестали разговаривать, сейчас у вас есть замечательная возможность забыть все обиды.

Этот день было принято посвящать отдыху и устраивать народные гулянья. Наши предки знали: если провести 18 сентября в отличном настроении, то весь год не придется грустить.

Помогите родным и одиноким людям. Добро, сделанное в этот день, вернется втройне.

Устройте застолье для близких. Щедрость убережет вас от финансовых проблем в будущем.

Приметы о погоде

Тепло в Михайлов день – верный знак того, что осень затянется надолго, а настоящие холода придут лишь в середине декабря. В ноябре может пойти снег, но он быстро растает.

Если 19 сентября выдастся ненастным, то погода к середине осени будет больше напоминать зимнюю. Заморозки, дождь со снегом и гололедица – таким может быть прогноз на конец октября – начало ноября, если верить наблюдениям наших предков.

Иней на деревьях в Михайлов день указывает на снежную зиму. Красное небо на закате – на то, что снега в декабре-феврале будет мало.

Если воробьи по веткам прыгают, на днях похолодает. Если же птицы смолкли и попрятались, ненастье уже на пороге.

Подготовила Екатерина Зайкова